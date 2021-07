Jak zostać kierowcą autobusu? Kierowca musi spełnić kilka warunków i potwierdzić swoje predyspozycje właściwym wpisem w prawie jazdy.

Kto może zostać kierowcą autobusu?

Kwestię prowadzenia autobusów reguluje ustawa o transporcie drogowym a także ustawa o kierujących pojazdami. Jakie wymogi nakłada na prowadzących? Kierowca autobusu musi:

mieć prawo jazdy kategorii D,

dostarczyć zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy autobusu,

być niekarany,

ukończyć 24 lata, 21 lat jeżeli uzyskała kwalifikację wstępną lub 23 lata jeżeli ta osoba uzyskała kwalifikację wstępną przyspieszoną.



Osoby młodsze niż 24 lata mogą prowadzić autobus wyłącznie na liniach regularnych o dystansie mniejszym niż 50 km - czyli w ramach np. komunikacji miejskiej.

Autobus z kategorią D1 i D. Jakie są różnice?

Jakie uprawnienia daje kierowcy kategoria D, a jakie D1? To pytanie które z pewnością zada sobie kandydat na kierowcę autobusu. A więc? D1 pozwala na prowadzenie autobusu o długości do 8 metrów przewożącego do 17 osób łącznie z kierowcą. Kategoria D oznacza każdy typ autobusu.

Kwalifikacja wstępna dla kierowcy autobusu

Czym jest kwalifikacja wstępna? To specjalny kurs, który trwa w sumie 280 godzin lub 140 godzin w przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Po ukończeniu szkolenia organizowany jest egzamin państwowy w formie testu. Jego zdanie oznacza nadanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Prawo jazdy kierowcy autobusu

Uzyskanie kwalifikacji wstępnej oraz kategorii D powinno zostać odnotowane w dokumencie posiadanym przez kierowcę. W jaki sposób? Przy kategorii D pojawi się data ważności oraz kod 95. Poza tym prowadzący autobus powinien posiadać też Kartę Kierowcy.