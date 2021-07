Jak zostać kierowcą karetki? Kierowca musi spełnić co najmniej kilka warunków - dotyczą one wieku i uprawnień.

Kierowca karetki. Zawód wymagający.

Praca kierowcy karetki jest mocno odpowiedzialna. Prowadzący staje się elementem dbania o zdrowie i życie. Czy zatem wymogi stawiane przed kandydatami na to stanowisko są zaporowe? Nie do końca. To raz. Drugą kwestią są predyspozycje - a w tym odporność na stres czy umiejętność sprawnego prowadzenia pojazdów.

Jak zostać kierowcą karetki? Wymogi:

kierowca karetki musi mieć ukończony 21. rok życia,

prawo jazdy właściwej kategorii: kat. B - dla pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony, kat. C - dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony,

kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,

wynik badania psychologicznego,

zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego.

Kurs dla kierowców karetek. Na czym polega?

Kurs kierowania pojazdami uprzywilejowanymi jest organizowany przez Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się krótkim egzaminem. Ilość godzin trwania kursu zależy od kategorii prawa jazdy. Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest ważne bezterminowo.

Zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego

Kierowca po zebraniu wszystkich dokumentów - a w tym zaświadczeniu o ukończeniu kursu oraz wynikach badań psychologicznych i lekarskich - powinien udać się do starostwa należnego miejscu zamieszkania. Tam powinien złożyć wniosek o zezwolenie. Zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych wydaje się zazwyczaj od ręki - i nie później niż w terminie 2 dni.