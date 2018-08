Czym się różni samochód do nauki jazdy od zwykłego auta?

"Elka"

To element, który większość z nas dostrzeże już na pierwszy rzut oka. Tzw. elka, to plafon (tak to się fachowo nazywa), mocowany na dachu auta za pomocą magnesu. Przedmiot ten ma za zadanie ostrzegać innych użytkowników dróg, że za kierownicą danego auta siedzi początkujący kierowca, który dopiero zbiera swoje pierwsze doświadczenia z prowadzenia auta. "Elka" jest podświetlana, dzięki czemu łatwo ją dostrzec także po zmroku. Widząc "elkę" na dachu samochodu do nauki jazdy warto zachować szczególną ostrożność, bowiem kursantom stosunkowo często zdarzają się pomyłki i potknięcia.

Zdublowane pedały

Dwa zestawy pedałów w samochodzie przeznaczonym do nauki jazdy to konieczność w tego typu pojazdach - jeden zestaw jest przeznaczony dla osób starających się o uzyskanie prawa jazdy, drugi natomiast dla instruktora szkoły jazdy, zasiadającego na przednim fotelu pasażera. Kursanci w trakcie swoich pierwszych jazd często popełniają błędy związane z obsługą sprzęgła i gazu, a także doprowadzają do sytuacji, w których to instruktor musi wcisnąć pedał hamulca. Zazwyczaj w autach nauki jazdy są zamontowane tylko zdublowane pedały sprzęgła i hamulca, ale czasami trafia się także drugi pedał gazu. Warto wspomnieć, że obydwa zestawy pedałów są ze sobą połączone - w razie interwencji instruktora odpowiedni pedał zostanie wciśnięty także po stronie kierowcy.

Więcej lusterek

Podobnie jak w przypadku pedałów, instruktor nauki jazdy także posiada swój zestaw lusterek, umożliwiający obserwację otoczenia, by móc zainterweniować w razie popełnienia błędu przez kursanta. Instruktor ma do dyspozycji nie tylko dodatkowe nakładki na lusterkach bocznych pojazdu, ale także dodatkowe lusterko wsteczne.

Kamery rejestrujące przebieg egzaminu

Tych elementów raczej nie znajdziemy w autach używanych w szkołach nauki jazdy. Kamery rejestrujące jazdę kierowcy są obecne w samochodach wykorzystywanych w trakcie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Rozwiązanie to ma za zadanie zapobiec wręczaniu łapówek za pozytywny wynik egzaminu, a także zapisywać przebieg egzaminu na potrzeby ewentualnego podważenia oceny końcowej wystawionej przez egzaminatora, jeśli uznamy, że jest niesprawiedliwa. Kamery włączają się automatycznie w momencie uruchomienia silnika.