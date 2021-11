Jak wyglądają badania lekarskie na prawo jazdy? To kilkunastominutowa wizyta, w czasie której lekarz musi sprawdzić szereg parametrów. Jakich?

Ile kosztuje badanie na prawo jazdy? Jaki lekarz jest potrzebny?

Badanie lekarskie na prawo jazdy jest wykonywane przez lekarza orzecznika. Dokument wystawiony przez medyka bez odpowiednich uprawnień nie będzie honorowany. To raz. Dwa wydanie zaświadczenia jest płatne. Na mocy rozporządzenia wysokość opłaty została ustalona na 200 zł. Wcześniej była ustalana uznaniowo przez lekarzy. Badania lekarskie na prawo jazdy przeprowadza się w odpowiednim ośrodku zdrowia lub np. szkole nauki jazdy. Bywa, że ich właściciele ściągają lekarza współpracującego na jeden z wykładów.

Jak wyglądają badania lekarskie na prawo jazdy?

Jak wyglądają badania lekarskie na prawo jazdy? To standardowa wizyta u lekarza. Na jej podstawie medyk musi określić przybliżony stan zdrowia kandydata na kierowcę i wskazać czy są jakieś ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. W określeniu przybliżonego stanu zdrowia pomaga badanie słuchu i wzroku, pomiar ciśnienia oraz wywiad dotyczący ewentualnych chorób czy przyjmowanych leków. Lekarz nie jest zobligowany do wystawienia zaświadczenia. Może wymagać np. od kandydata na kierowcę wizyty u lekarza specjalisty w celu potwierdzenia faktu czy może zostać kierowcą.

Czy do badania lekarskiego na prawo jazdy trzeba się przygotować?

Do badania lekarskiego na prawo jazdy nie trzeba się przygotowywać. Nie jest to wizyta, która wymaga specjalistycznego sprzętu czy gromadzenia dokumentacji. Sama rozmowa z lekarzem nie trwa zazwyczaj dłużej niż kilkanaście minut i w większości przypadków kończy się podpisaniem zaświadczenia. Zaświadczenie jest konieczne do złożenia wniosku o PKK i stanięcia na egzaminie, ewentualnie do przedłużenia ważności prawa jazdy w przypadku dokumentów terminowych.