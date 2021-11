Ile są ważne badania lekarskie na prawo jazdy kat B? No i tu pojawia się problem. Bo wszystko zależy od tego, jakie przepisy obejmują kierowcę.

Ile były ważne badania lekarskie na prawo jazdy kat B?

Historia prawa jazdy jest trochę jak opowieść o wolnej amerykance. Bo w XX wieku uprawnień tak naprawdę nie zdobywało się za umiejętności – bo te ciężko było ocenić w czasie często kilkuminutowej jazdy po jednej przecznicy. Poza tym drugą kwestią była ważność dokumentu. Prawo jazdy było w 99 proc. przypadków wydawane... bezterminowo. A to prowadziło do serii paradoksów. Wyobraźcie sobie bowiem policjanta, który zatrzymuje przeszło 60-letniego mężczyznę na drodze. Ten okazuje mu prawo jazdy – jeszcze w formie "zeszytu" – a tam widnieje zdjęcie... 18-latka.

Kierowców trzeba kontrolować zdrowotnie!

I problem z identyfikacją kierującego dopiero otwiera listę. Drugim i dużo ważniejszym zagadnieniem jest aspekt zdrowotny. Kierowca, który otrzymał uprawnienia bezterminowe, tak naprawdę nigdy nie był kontrolowany zdrowotnie. Na możliwość zajęcia miejsca za kierownicą nie miał wpływu zatem stan jego wzroku czy zdolności psycho-fizyczne. To zmieniło się 5 stycznia 2011 roku za sprawą ustawy o kierujących pojazdami. To ona w polskim porządku prawnym wykasowała pojęcie bezterminowego prawa jazdy.

Warto pamiętać o tym, że po roku 2011 bezterminowe prawo jazdy nie jest wydawane. Poprzednie dokumenty nie tracą jednak bezterminowości. Ich badania lekarskie zawsze będą bezterminowe – nawet po roku 2033, gdy każdy dokument będzie musiał mieć wskazaną datę ważności.

No dobrze, a więc po roku 2011 ile są ważne badania lekarskie na prawo jazdy kat B? Lekarz orzecznik nie może wystawić dokumentu na dłuższy okres niż 15 lat. Czas ten może zostać skrócony – i to często dość drastycznie, bo nawet do roku! Podstawą do takiego działania staną się np. wady wzroku, występowanie innych chorób (chociażby cukrzycy) czy po prostu wiek kierującego. I termin ważności badań lekarskich jest kluczowy. Po jego minięciu kierowca de facto traci uprawnienia do kierowania pojazdami.