Zgubiłem numer PKK. Co zrobić w takiej sytuacji?

Zgubiłem numer PKK. Jak go odzyskać? No i tu pojawia się spory problem, bo kandydata na kierowcę czeka... No właśnie co?

Numer PKK: co to jest?

19 stycznia 2013 roku w Polsce zaczęła obowiązywać jedna z kluczowych zmian dotyczących uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. System został oparty o system teleinformatyczny korzystający z profili kandydatów na kierowców (PKK). Czym jest profil kandydata na kierowcę? To nic innego jak spersonalizowany numer - jest on dożywotnio przypisany jednej osobie. Na jego podstawie identyfikuje się dane kandydata oraz to on jest konieczny do odbycia kursu nauki jazdy i egzaminu.

Numer PKK to jednak nie tylko identyfikacja kandydata na kierowcę. Numer zdecydowanie ułatwia też załatwienie wielu spraw. Przykład? Daje chociażby możliwość zapisania się na egzamin przez internet.

Zgubiłem numer PKK i nie mogę nic zrobić…

Numer PKK uzyskuje się w wydziale komunikacji - np. po internetowym złożeniu wniosku. Urzędnik drukuje go na specjalnej kartce. Co jednak w sytuacji, w której kandydat na kierowcę zgubi numer PKK? No i tu pojawia się dość poważny problem. Bo bez niego nie może tak właściwie zrobić nic. Nie zostanie zidentyfikowany przez szkołę nauki jazdy w systemie, tym samym nie będzie możliwości zapisania informacji np. o dodatkowym szkoleniu.

Jak odzyskać zgubiony numer PKK?

"Zgubiłem numer PKK. Co zrobić?" To zapytanie, które często pojawia się w sieci. I odpowiedź na nie jest dość prosta. Kandydat na kierowcę musi pojawić się w wydziale komunikacji, w którym numer został nadany. Tam po okazaniu dowodu osobistego urzędnikowi uzyska jeszcze jeden wydruk z numerem PKK. Będzie to identyczny numer PKK jak poprzednio - przepisy nie przewidują możliwości zmiany numeru.