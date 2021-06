Status PKK: nieprawidłowe dane. Co to oznacza?

Status PKK: nieprawidłowe dane. Co oznacza taki komunikat pojawiający się w systemie info-car.pl? Kandydat na kierowcę nie ma się co martwić.

Jak sprawdzić status numeru PKK?

Numer PKK to podstawa podczas starania się o prawo jazdy. Podczas kolejnych etapów kluczowy jest status. Co on oznacza? Że w systemie zapisana jest informacja np. o ukończonym kursie na prawo jazdy lub egzaminie. System PKK pokazuje też dane dotyczące tego, że dokument potwierdzający uprawnienia jest gotowy do odbioru. Jak sprawdzić status PKK? To tak naprawdę niezwykle proste. Wystarczy:

wejść na stronę info-car.pl,

wejść w zakładkę usługi, prawo jazdy i sprawdź status twojego numeru PKK,

podać dane: numer PKK oraz imię i nazwisko.

Status PKK: nieprawidłowe dane. Co to za problem?

Status PKK można sprawdzić całkowicie bezpłatnie. Niestety nie zawsze wszystko musi pójść po myśli prowadzącego. Podczas weryfikacji może się pojawić komunikat: "Status PKK nieprawidłowe dane". Co on oznacza? Na ogół to, że kandydat na kierowcę popełnił błąd podczas wpisywania informacji w systemie info-car.pl - podał zły numer PKK lub pomylił się np. w imieniu i nazwisku. Komunikat taki pojawi się również w przypadku, w którym numer PKK nie został jeszcze wprowadzony do systemu (to może być wina np. urzędnika).

Status PKK: jakie jeszcze komunikaty pojawiają się w systemie?

Komunikat "Status PKK nieprawidłowe dane" nie jest jedynym, który może pojawić się podczas sprawdzania profilu kandydata na kierowcę. System dostępny na stronie info-car.pl może też wyświetlić informację: