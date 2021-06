Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

Numer PKK. Co daje?

Od 19 stycznia 2013 roku kluczem do sukcesu w przypadku uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami jest numer PKK (profilu kandydata na kierowcę). Jest on nadawany przez wydział komunikacji należny miejscu zamieszkania i przypisany na stałe jednej osobie - nie da się go zmienić czy utracić. Numer PKK jest niezbędny nie tylko na egzaminie na prawo jazdy, ale nawet na kursie. Bez niego szkolenie okaże się nieważne - szkoła nie będzie mogła bowiem zmienić statusu PKK, co uprawni osobę do przystąpienia do egzaminu.

Jak sprawdzić numer PKK?

Numer PKK najczęściej gubią te osoby, które po kilku latach postanawiają rozbudować posiadane uprawnienia do kierowania - mają kategorię B, ale chcą zdobyć C. Zatem jak sprawdzić numer PKK? Ustawodawca nie przewidział możliwości kontroli online. A to oznacza mniej więcej tyle, że kandydat na kierowcę ponownie powinien zawitać w wydziale komunikacji należnym miejscu zamieszkania. Tam urzędnik od ręki i bezpłatnie po okazaniu dowodu osobistego wydrukuje kartkę z dotychczasowym numerem.

Do czego przydaje się numer PKK?

Do czego jeszcze konieczny jest numer PKK? Przyda się nie tylko w czasie zapisywania się na kurs nauki jazdy czy egzamin, ale też do załatwienia wielu spraw przez internet. W serwisie info-car.pl można skontrolować status PKK (czy kurs został dopisany do konta kierowcy) czy zapisać się na egzamin.