Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

Co to jest numer PKK?

Numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) to dokument zawierający wszystkie dane identyfikujące przyszłego kierowcę i pozwalający na jego identyfikację w systemie teleinformatycznym obsługującym prawo jazdy. Numer nadaje się w wydziale komunikacji, ewentualnie online. Przyszły kierowca musi w tym celu złożyć wniosek.

Zobacz również: Jak założyć PKK przez internet?

Do czego jest potrzebny numer PKK?

Numer PKK konieczny jest nie tylko do zapisania się na egzamin na prawo jazdy, ale nawet do uczestnictwa w kursie. Bez niego szkoła nauki jazdy po ukończonym kursie nie będzie mogła zmienić statusu kandydata na kierowcę w jego profilu - tym samym nie będzie możliwe zapisanie się ani na egzamin w części teoretycznej, ani praktycznej.

Ile czasu jest ważny numer PKK?

Numer PKK jest na stałe przypisany do jednej osoby. Według przepisów nie da się go zmienić, ani pozbyć. A to oznacza, że czas ważności numeru PKK jest bezterminowy - nie wygasa. Bezterminowa jest też m.in. ważność egzaminu teoretycznego na prawo jazdy czy kursu nauki jazdy.