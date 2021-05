Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 miesięcy: jak wyglądają formalności? I co jest konieczne do odzyskania uprawnień do kierowania?

Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 miesięcy. Na czym polega? Przepisy nie pozostawiają złudzeń. Kierowca, który w terenie zabudowanym przekroczy dopuszczalny limit prędkości o więcej niż 50 km/h, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Co w sytuacji, w której mimo wszystko postanowi wsiąść za kółko? W razie kontroli drogowej okres karencji zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Jak po 3 lub 6 miesiącach odzyskać prawo jazdy? To nie zostanie zwrócone automatycznie. Kierowca musi złożyć w tej sprawie wniosek w wydziale komunikacji należnym miejscu zamieszkania. Co ważne, zatrzymanie prawa jazdy może się odbywać elektronicznie. Do jego odblokowania również konieczne jest złożenie fizycznego wniosku. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego za prędkość. Wniosek i co dalej? Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy jest tak naprawdę formalnością. W sytuacji, w której minął okres kary, urzędnicy nie mają żadnych podstaw do przedłużania sprawy. Prawo jazdy jest zwracane praktycznie od ręki - od ręki odbywa się też jego systemowe odblokowanie. Czy złożenie wniosku w sprawie wydania prawa jazdy po zatrzymaniu na 3 miesiące jest płatne? Tak. Na szczęście należy pokryć jedynie tzw. opłatę ewidencyjną. A ta wynosi zaledwie 50 gr. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 miesięcy. Umów się wcześniej! W dobie obostrzeń pandemicznych tak naprawdę jedyną przeszkodą w czasie odzyskiwana prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 lub 6 miesięcy są… kolejki w referatach komunikacji. Ruch petentów został ograniczony - wizytę w urzędzie należy umówić telefonicznie, a terminy oczekiwania to często nawet 2 - 3 tygodnie. Dlatego kierowca, któremu zależy na szybkim odzyskaniu prawa jazdy, powinien umówić się na wizytę jeszcze przed minięciem zakazu. Zobacz również: Obowiązkowa wymiana prawa jazdy

