Jak odebrać prawo jazdy starszej osobie? Da się to zrobić?

Jak odebrać prawo jazdy starszej osobie? Jest to możliwe. Gdy kierowca nie popełni rażącego wykroczenia, uprawnienia odebrać może tylko... lekarz.

Prawo jazdy bezterminowe to… problem!

Z wiekiem pogarsza się stan zdrowia, a ten ma zasadniczy wpływ na sposób prowadzenia pojazdów. Zdecydowanie opóźnia czas reakcji, sprawia że trudniej jest analizować ewentualne zagrożenia drogowe czy po prostu gorzej obserwuje się otoczenie jezdni. Może się zatem zdarzyć tak, że stan zdrowia prowadzącego zmieni się na tyle, że zacznie on tworzyć za kierownicą realne zagrożenie. A w tym punkcie zasadnicze staje się pytanie: "Jak odebrać prawo jazdy starszej osobie?". Czy są takie możliwości prawne?

Jak odebrać prawo jazdy starszej osobie? Na początek wydział komunikacji

Odbieranie prawa jazdy osobom starszym w Polsce nie jest łatwe. Powód? Większość kierowców zdobywających uprawnienia lata temu otrzymywała je... bezterminowo! A to oznacza, że nie muszą przechodzić regularnych badań kontrolnych. Tym samym urzędnicy sami z siebie nie dowiedzą się o pogarszającym się stanie zdrowia. To jednak jeszcze nie droga bez wyjścia, bo rodzina seniora zawsze może skierować wniosek do urzędu, który nadał mu uprawnienia do kierowania pojazdami. W nim należy powołać się na pogarszający stan zdrowia oraz poprosić o skierowanie prowadzącego na badania lekarskie lub egzamin sprawdzający kwalifikacje.

Prawo jazdy osoby starszej: badanie lekarskie lub egzamin

Jeżeli urzędnicy przychylą się do prośby, jest więcej niż prawdopodobne że w czasie kontroli lekarskiej kierowca albo nie otrzyma zaświadczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania, albo otrzyma zaświadczenie terminowe. A to będzie oznaczać regularną kontrolę lekarską - nawet co roku! Co z egzaminem? Jako że senior zdobywał swoje uprawnienia kilka dekad temu, sprawdzenia kwalifikacji w obecnym kształcie nie przejdzie niemalże ze stuprocentową pewnością. Zbyt mało detali dziś decyduje o tym czy egzamin zakończy się z wynikiem pozytywnym.

Jak odebrać prawo jazdy starszej osobie? Może się nie zgodzić!

I choć rozwiązanie ze zgłoszeniem sprawy do urzędu prezentuje się bardzo sensownie, ma też pewną wadę. Bo urzędnicy nie mogą zmusić kierowcy do kontroli lekarskiej czy sprawdzenia kwalifikacji. Oznacza to mniej więcej tyle, że może on ni zgodzić się z wnioskiem swojej rodziny i odmówić udziału w procedurze sprawdzającej. Skutek? Urzędnicy będą mieli związane ręce. W takim przypadku nie mają żadnych dalszych narzędzi prawnych.

Jak odebrać prawo jazdy starszej osobie? Pozostaje jeszcze policja

Czy to zamyka sprawę? Na szczęście nie. Bo jest jeszcze jeden sposób na odebranie prawa jazdy osobie starszej. Jaki? Sprawą musi się zająć wydział ruchu drogowego policji. Ten może zainicjować postępowanie na dwa sposoby. Po pierwsze wtedy, gdy funkcjonariusze w czasie patrolu zauważą, że senior nie radzi sobie z prowadzeniem pojazdu. Po drugie wtedy, gdy wpłynie do nich zgłoszenie - nawet telefoniczne. Co może zrobić policja? Ma prawo złożyć wniosek o skierowanie osoby starszej na powtórne badania lub egzamin.