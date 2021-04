Obowiązkowe badania kierowców po 60 roku życia miały być, ale czy będą? Na razie niestety nie. A czemu mogą poprawić bezpieczeństwo na drogach?

Obowiązkowe badania kierowców po 60 roku życia. Powinien się pojawić?

Nie jest żadną tajemnicą, że z wiekiem zwiększa się nie tylko czas potrzebny na dostrzeżenie i analizę zagrożeń, ale też i reakcji. Poza tym nasilają się schorzenia i to wszystko złożone w całość stanowi dość poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Czy zatem obowiązkowe badania kierowców po 60 roku życia są dobrym pomysłem? Bez wątpienia tak. Niestety na razie na wprowadzenie stosownych przepisów liczyć nie możemy - mimo iż dyskusja nad nimi trwa od dłuższego czasu.

Problemy seniorów za kierownicą

Na czym polega problem ze starszymi kierowcami? Tak naprawdę sprawa jest dość złożona i odnosi się do trzech czynników. Po pierwsze kluczowy jest stan zdrowia. Bo czasami 60. czy 70-latek nie ma żadnych większych schorzeń, a czasami walczy z chorobami neurologicznymi czy cukrzycą. Po drugie starsi kierowcy niestety bardzo często nie nadążają za zmianami w prawie. Tym samym nie znają zaktualizowanych przepisów, a bazują na zasadach, które były obecne kilka dekad temu. Po trzecie starsi kierowcy uważają, że ich siłą jest... doświadczenie. A właśnie nie zawsze jest.

Senior nie zawsze oznacza złego kierowcę!

Oczywiście nie da się generalizować. Bo nie zawsze senior - tak jak i nastolatek - jest złym kierowcą. Z drugiej strony nie da się inaczej sprawdzać tej grupy prowadzących, niż wprowadzając zapisy odnoszące się do nich wszystkich. A jednym ze sposobów powinny być obowiązkowe badania kierowców po 60 roku życia. Skoro jednak takiego wymogu nie ma, powstaje pole do popisu dla... odpowiedzialności. Bo uczestniczenie w ruchu drogowym musi oznaczać myślenie perspektywiczne.

Odpowiedzialność to słowo-klucz

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli senior za kierownicą jest świadomy swoich schorzeń i zauważył, że czas jego reakcji jest zdecydowanie dłuższy, powinien starać się nie jeździć autem. Obowiązek wykluczenia emeryta z drogi spoczywa jednak nie tylko na nim. To też zadanie przypisane jego najbliższej rodzinie - która powinna zwrócić uwagę na problemy 60. czy 70-latka za kierownicą i zasugerować mu unikanie jazdy samochodem.

Obowiązkowe badania kierowców? Nie obowiązkowe, a na wniosek policji.

Stosowne narzędzia ma też policja. Komendant na wniosek funkcjonariuszy lub innych użytkowników dróg może skierować pismo do starosty o skierowanie konkretnego kierowcy na powtórne badanie lekarskie. Jeżeli to wykaże przeciwwskazania do kierowania pojazdami, prowadzący albo zostanie zmuszony do częstszych kontroli (bo skróci mu się termin ważności prawa jazdy), albo otrzyma zakaz jazdy pojazdami mechanicznymi.