Top: 8 rzeczy, które musisz wiedzieć o mPrawie Jazdy

Pytanie 1: Znika obowiązek wożenia ze sobą prawa jazdy? Czy w związku z tym mam obowiązek zainstalować w swoim telefonie aplikację mObywatel?

Nie, nie ma i nie będzie takiego obowiązku, ale niezależnie od tego - zachęcamy do pobrania i korzystania z naszej aplikacji.

Wraz z mPrawem Jazdy pojawi się tam też licznik punktów karnych, dzięki któremu od ręki sprawdzimy stan swojego konta.





Z pobraniem mObywatela nie warto czekać do 5 grudnia. Już dziś znajdziecie tam wiele przydatnych w różnych życiowych sytuacjach dokumentów – nie tylko mTożsamość (odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego), ale i m.in. mPojazd (czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego i polisy OC) oraz eRecepty.

Pytanie 2: Skoro nie mam obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy i nie mam też obowiązku instalowania aplikacji mObywatel, to jak podczas kontroli Policja sprawdzi moje uprawnienia kierowcy?

Na tym polega cała zmiana. W trakcie kontroli drogowej policjanci sprawdzą Twoje uprawnienia w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Są tam informacje o wszystkich kierowcach. A tych w Polsce jest aż 21 784 620! Dokładnie tyle osób posiada krajowe prawo jazdy. Tylko w tym roku (od stycznia do października) na drogę wyjechało 242 428 nowych kierowców. W tym samym czasie, czyli od stycznia do października 2020 r., właściwe instytucje zatrzymały prawa jazdy 89 975 kierowcom. Informacje o zatrzymanych prawach jazdy także znajduję się w CEK.

Pytanie 3: Skąd mam mieć pewność, że w bazie CEK są prawidłowe informacje na temat moich uprawnień kierowcy?

Możesz to sprawdzić od ręki. Wystarczy, że skorzystasz z naszej e-usługi Sprawdź uprawnienia kierowcy. Jedyne czego potrzebujesz, aby to zrobić to imię i nazwisko oraz seria i numer blankietu prawa jazdy. Kilka kliknięć i wszystko będzie jasne.

Jak w każdej tak dużej bazie, mogą znaleźć się nieścisłości – to czasem błąd ludzki lub niedopatrzenie. Biorąc pod uwagę liczbę informacji w CEK skala nieścisłości nie jest duża, co w żaden sposób ich oczywiście nie tłumaczy. W tym roku trafiło do nas 250 zgłoszeń dotyczących rozbieżności.

Co zrobić jeśli coś się nie zgadza…? Przede wszystkim zachowaj spokój, w drugim kroku – zgłoś rozbieżności. Brzmi skomplikowanie, ale wystarczy wysłać maila na adres mpj.sd@coi.gov.pl.

5 grudnia uruchomimy specjalną e-usługę, która ten proces jeszcze uprości. Ewentualne rozbieżności będzie też można zgłosić w aplikacji mObywatel.

Pytanie 4: Kiedy najlepiej skorzystać z e-usługi Sprawdź uprawnienia kierowcy?

Możesz to zrobić w dowolnej chwili. Na pewno warto dmuchać na zimne i zrobić to przed 5 grudnia. Tak jak wspominaliśmy – w bazie CEK znajdują się informacje o niemal 22 milionach kierowców. Przy takiej liczbie mogą zdarzyć się (i zdarzają) nieścisłości.