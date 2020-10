Prawo jazdy w komórce. Co musisz wiedzieć?

Prawo jazdy w aplikacji mObywatel

Świat samochodów w Polsce jest coraz bardziej zelektronizowany. I w tym momencie nie mówimy o systemach w pojazdach, a obiegu dokumentów. CEPiK zawiera dane dotyczące pojazdu i dat przeglądów. Baza zbiera też informacje dotyczące kierowców. A to sprawia, że już dziś prowadzący nie musi wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego czy polisy OC. A już wkrótce nie będzie musiał mieć nawet prawa jazdy. W jego miejsce wystarczy dowód osobisty, ewentualnie prawo jazdy w aplikacji mObywatel.

Kiedy prawo jazdy w aplikacji w Polsce?

Kiedy prawo jazdy w Polsce stanie się elektroniczne? Ostatnim dniem, w którym kierowcy będą musieli posiadać blankiet prawa jazdy jest 4 grudnia. Od 5 grudnia prawko nie będzie im już potrzebne w czasie jazdy.





Prawo jazdy elektroniczne. Co z wyjazdem za granicę?

Warto pamiętać o tym, że prawo jazdy w aplikacji mObywatel to uprawnienie, które przysługuje użytkownikom dróg, jednak wyłącznie w Polsce. Jeżeli kierowca zdecyduje się wyjechać za granicę, nadal w portfelu musi posiadać standardowy dokument. Jako że zagraniczne służby nie mają dostępu do polskiej bazy, brak prawka będzie oznaczać poważne problemy podczas kontroli drogowej i wysoki mandat. Ta sama zasada dotyczy np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy potwierdzenia wykupienia polisy OC.

Brak prawa jazdy a mandat. Jaka kara grozi kierowcy?

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów - tj. do 5 grudnia - kierowca musi posiadać przy sobie prawo jazdy podczas poruszania się pojazdem. Co gdy nie dopełni tego obowiązku? Jeżeli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, powinien się liczyć z karą. Mandat w takim przypadku wynosi 50 złotych.