Gdzie zrobić badania na prawo jazdy? To musisz wiedzieć.

Prawo jazdy: badanie lekarskie - jak wygląda, co sprawdza?

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców są dość mocno sformalizowane. Ich przebieg określają rozporządzenia i na ich mocy wyodrębnić można aż 62 parametry, które powinien sprawdzić lekarz w czasie wizyty przyszłego prowadzącego. Jakie konkretnie predyspozycje są sprawdzane przed wydaniem prawa jazdy? Badanie wzroku nie wyczerpuje pełnej listy. Kontrolowane są też zdolności motoryczne, funkcjonowanie układu nerwowego, oddechowego oraz sercowo-naczyniowego, a nawet czasami stan psychiczny.

Do jakiego lekarza na prawo jazdy?

Odpowiedź na pytanie: do jakiego lekarza iść na badania do prawa jazdy jest prosta. Musi to być przede wszystkim lekarz orzecznik. Tylko zaświadczenie wydane przez orzecznika i stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami może być honorowane podczas wystawiania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Gdzie znaleźć takiego lekarza? Najłatwiej jest skorzystać z usług Miejskich Ośrodków Medycyny Pracy lub Wojewódzkich Ośrodków Medycy Pracy.





Badanie lekarskie do prawa jazdy: ile jest ważne i ile kosztuje?

Do końca roku 2012 lekarze w Polsce mieli możliwość wystawiania bezterminowych zaświadczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Sytuacja zmieniła się jednak w styczniu 2013 roku. Od tego momentu maksymalny termin ważności zaświadczenia to 15 lat - przy czym z uwagi na zastrzeżenia lekarza może on zostać skrócony nawet do roku! Badanie lekarskie na prawo jazdy kosztuje maksymalnie 200 złotych - to górna wartość stawki określona przepisami.