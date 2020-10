Na ile wydawane jest prawo jazdy? Termin ważności to...

Jeszcze dwie dekady temu standardem było bezterminowe prawo jazdy. To zostało jednak zlikwidowane na początku nowego millenium. Nowe przepisy określiły maksymalny termin obowiązywania dokumentu. Na ile wydawane jest prawo jazdy dziś? Maksymalny okres to 15 lat. Na tak długi czas dokument otrzyma ten kierowca, który dostarczy do wydziału komunikacji stosowne zaświadczenie od lekarza. Na mocy dokumentu termin ważności prawa jazdy może zostać skrócony. A wszystko zależny np. od występowania wady wzroku czy innych przeciwwskazań wymagających kontroli lekarskiej.

Na ile wydawane jest prawo jazdy zawodowe?

W tym przypadku termin ważności prawa jazdy jest jeszcze krótszy! Kierowcy posiadający dokument z kodem 95 muszą wykonywać tzw. wymianę prawa jazdy w celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowej. To jest obligatoryjne co 5 lat. W celu przedłużenia ważności uprawnień muszą przejść badania lekarskie i psychologiczne.





Co gdy minie termin prawa jazdy?

Kierowca, który będzie poruszał się z nieważnym prawem jazdy, w sensie prawnym zostanie potraktowany przez policję jak osoba, która nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Kara? To oznacza manat o wysokości 500 złotych. Jeżeli funkcjonariusz postanowi zakończyć sprawę przed sądem, prowadzący może otrzymać grzywnę dochodzącą do 5000 złotych.

Jak przedłużyć termin prawa jazdy?

Procedura jest dość prosta. Kierowca musi: