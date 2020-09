Nieważne prawo jazdy a kolizja. Jakie są konsekwencje?

Działania po kolizji są rutynowe. Kierowcy najpierw ustalają sprawcę, a następnie spisują oświadczenie i najważniejsze dane - dotyczące pojazdów, uczestników i okoliczności. Na tym jednak nie koniec, bo ubezpieczyciel sprawcy poprosi też o dostarczenie np. prawa jazdy. Co w sytuacji, w której okaże się że kierujący, który spowodował stłuczkę ma nieważny dokument? Dla poszkodowanego okoliczność ta w zasadzie nie ma znaczenia. On i tak jest chroniony, czyli zawsze otrzyma wypłatę odszkodowania z OC. Na gorszej pozycji jest sprawca.

Nieważne prawo jazdy a kolizja - podstawa prawna:

Podstawę prawną w przypadku spowodowania kolizji przez kierującego posiadającego nieważne prawo jazdy jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. W głos art. 98 firma ma prawo do dochodzenia od prowadzącego pojazd zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu polisy OC m.in. wtedy, gdy "nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa".





Minął termin ważności prawa jazdy? Prawa jazdy więc nie masz!

Czemu nieważne prawo jazdy nie może być honorowane? Prawo jazdy w myśl ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami stwierdza posiadanie uprawnień. Minięcie terminu ważności dokumentu oznacza zatem, że wymaganego uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzący nie posiadał. Tak, odzyskanie uprawnień to wyłącznie kwestia złożenia stosownego wniosku w wydziale komunikacji. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że ubezpieczyciel wykorzysta tą okoliczność w celu odzyskania wypłaconego odszkodowania i co gorsze, skorzystanie z tej opcji z dużą dozą pewności skończy się dla firmy sprzedającej OC powodzeniem.