Bezterminowe prawo jazdy: do kiedy trzeba je wymienić?

Bezterminowe prawo jazdy zakończyło swoją historię w roku 2011. Od tego momentu dokumenty są wydawane maksymalnie na 15 lat. Co to oznacza dla kierowców, którzy otrzymali uprawnienia wcześniej? W zasadzie nic - przynajmniej na razie. Ustawa zmieniająca czas ważności dokumentu wprowadziła okres przejściowy. Ten jest jednak dość odległy. Wskazuje bowiem, że osoby posiadające bezterminowe prawo jazdy nie będą musiały pojawić się w urzędzie w celu złożenia wniosku o nowy dokument wcześniej niż w roku 2028. Maksymalna data wymiany? Ta została określona na rok 2033.

Kiedy należy wcześniej wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Przypadków takich jest kilka. Zawsze dotyczą one jednak zmiany danych zapisanych w dokumencie. Co to oznacza? Na wymianę bezterminowego prawa jazdy wcześniej niż przed 2033 rokiem zdecydować się muszą kobiety, które po ślubie przeszły na nazwisko męża, ewentualnie wszystkie te osoby, które zmieniły adres zamieszkania, ewentualnie w międzyczasie zdobyły dodatkowe uprawnienia - np. wzbogaciły kategorię B o C.





Koniec bezterminowego prawa jazdy - co to oznacza?

Koniec bezterminowego prawa jazdy oznacza mniej więcej tyle, że nowy dokument zostanie wydany z datą ważności wynoszącą maksymalnie 15 lat. Kiedy termin zostanie skrócony? Chociażby wtedy, gdy występować będą przeciwwskazania medyczne - np. kierowca ma wadę wzroku. Co zatem należy przedstawić w urzędzie podczas wymiany dokumentu? Tak naprawdę trzy załączniki. Pierwszym jest aktualne zdjęcie. Drugim potwierdzenie opłaty (obecnie wynosi ona nieco ponad 100 złotych). Trzecim zaświadczenie lekarskie. Spod ostatniego wyjątku wyjęte są te osoby, które wymieniają bezterminowe prawo jazdy. Badaniom należy się poddać tylko w przypadku, w którym minął termin ważności poprzedniego dokumentu.