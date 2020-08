Prawo jazdy: kod 96 - co oznacza, jakie uprawnienia daje i ile kosztuje?

Prawo rynku jest jedno - masy samochodów nieubłaganie rosnąć. A to samo dotyczy masy przyczep. Czemu to kluczowe? Bo w przypadku podstawowej kategorii B kierowca ma prawo ciągnąć pojazdem przyczepę lekką - tj. taką, której masa nie przekracza 750 kilogramów. Jeżeli posiada przyczepę cięższą, na szczęście nie musi uzyskiwać uprawnień B+E. Jest inny sposób, a konkretnie kod 96 wpisany do prawa jazdy. Kwestie związane z tym uprawnieniem reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r poz. 702).

Prawo jazdy: kod 96 - uprawnienia:

pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

pojazd samochodowy wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),

zestaw pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 t, składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej i przyczepy innej niż lekka,

pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy: kod 96 - rodzaje przyczep:

przyczepy transportowe do towarów,

przyczepy kempingowe,

lawety do przewozu samochodów,

przyczepy do transportu motocykli, quadów, koni, łodzi czy maszyn budowlanych.

Prawo jazdy: kod 96 - egzamin i cena:

Aby uzyskać kod 96 wpisany do prawa jazdy kategorii B nie trzeba uczestniczyć w kursie. Wystarczy zdanie egzaminu państwowego w WORD w części praktycznej. W jego trakcie kierowca zostanie poproszony o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, złączenie pojazdu z przyczepą, wykonanie manewrów na placu oraz pokonanie trasy w ruchu drogowym. Egzamin na kod 96 w prawie jazdy kosztuje 170 złotych.





Prawo jazdy: kod 96 - co poza Polską?

Na terenie Unii Europejskiej nie będzie żadnego problemu. Prawo jazdy kategorii B z kodem 96 jest bowiem unormowane na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 30 grudnia 2006 r.). Co poza krajami UE? To zależy od państwa, do którego kierowca się uda. Te kraje, które mają podpisane z Unią umowy w sprawie wzajemnego uznawania praw jazdy, również nie powinny nastręczać problemów. O jakich państwach mowa? Przykładem jest Białoruś, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Rosja, Szwajcaria czy Ukraina.