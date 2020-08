Zdjęcie do prawa jazdy 2020 r. Jak powinno wyglądać?

Aby urzędnik mógł przyjąć zdjęcie dostarczone wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy, petent musi dochować kilku obowiązków.

fotografia musi być kolorowa,

wykonana na jednolitym tle i ostra,

zdjęcie do prawa jazdy nie może zostać wykonane wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

rozmiar: 35 x 45 mm.

Jak powinno zostać wykonane zdjęcie do prawa jazdy 2020 r.? Należy patrzeć się przed siebie, a sama fotografia musi przedstawiać całą twarz (70 - 80 proc. zdjęcia) oraz wizerunek nie dalej niż do górnej części barków. Usta powinny być zamknięte, a oczy otwarte. Dodatkowo oczy nie mogą zostać zasłonięte chociażby ciemnymi okularami i muszą mieć wyraźnie widoczne źrenice.





Zdjęcie do prawa jazdy 2020 r. - wady wzroku:

Zdjęcie do prawa jazdy może zostać wykonane w ciemnych okularach. Są jednak dwa warunki. Po pierwsze takie same musisz mieć w dowodzie rejestracyjnym. Po drugie do wniosku musisz dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności stwierdzające wrodzoną lub nabytą wadę wzroku i wymagającą okularów.

Zdjęcie do prawa jazdy 2020 r. - nakrycie głowy:

Zdjęcie do prawa jazdy 2020 r. może być wykonane w nakryciu głowy. Aby jednak urzędnik dopuścił taką możliwość, muszą zostać spełnione trzy warunki. Po pierwsze musi to wynikać z religii - przy czym do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce. Po drugie na zdjęciu musi być widoczna twarz. Po trzecie takie same zdjęcie należy mieć w dowodzie osobistym.

Zdjęcie do prawa jazdy 2020 r. - papierowe czy elektroniczne?

Polskie przepisy dopuszczają możliwość dostarczenia zdjęcia w formacie elektronicznym. Zdjęcie do prawa jazdy 2020 r. musi jednak spełniać pewne wymogi: