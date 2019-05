Czym można jeździć: prawo jazdy kategorii C1, C

Transport kołowy jeszcze przez wiele lat będzie pełnił rolę ważnego elementu produkcji przemysłowej w Europie. A to oznacza, że pracy dla kierowców samochodów ciężarowych z pewnością nie zabraknie. Jak jednak trafić do pracy w firmie transportowej? W pierwszej kolejności trzeba zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów właściwego typu. Dziś omówimy prawo jazdy kategorii C1 i C. Jakie daje możliwości i jakie wymogi stawia?

Czym można jeździć? Prawo jazdy kategorii C:

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony

Kategoria C nie dotyczy jednak autobusu

Ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne - w tym zespoły takich pojazdów wyposażone w przyczepy lekkie

Pojazdy określone w kategorii AM

Wymagany wiek: 21 lat

Dodatkowe wymogi: kandydat musi ukończyć dedykowany kurs i posiadać prawo jazdy kategorii B

Czym można jeździć? Prawo jazdy kategorii C+E:

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wyposażony w przyczepę

Przyczepa nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu powiększonej o 40 proc.

Zespół pojazdów zawierający ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny z przyczepą lub przyczepami - obowiązuje ograniczenie do terytorium Polski

Z automatu kierowca nabiera uprawnienia B+E

Wymagany wiek: 21 lat

Dodatkowe wymogi: kandydat musi ukończyć dedykowany kurs i posiadać prawo jazdy kategorii C

Czym można jeździć? Prawo jazdy kategorii C1:

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej od 3,5 do 7,5 tony

Kategoria C1 nie dotyczy autobusu

Zespół pojazdów zawierający pojazd określony kategorią C1 oraz przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej maksymalnie 750 kg

Ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne - w tym zespoły takich pojazdów wyposażone w przyczepy lekkie

Pojazdy określone w kategorii AM

Wymagany wiek: 18 lat

Dodatkowe wymogi: kandydat musi ukończyć dedykowany kurs i posiadać prawo jazdy kategorii B

Czym można jeździć? Prawo jazdy kategorii C1+E: