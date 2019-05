Czym można jeździć: prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A

Dekadę temu sytuacja z kategoriami prawa jazdy uprawniającymi do prowadzenia jednośladów była dość prosta. Obowiązywały tylko dwie, a konkretnie A1 i A. Sytuacja zmieniła się w styczniu roku 2013. A wszystko za sprawą dostosowywania przepisów polskich do wymogów Unii Europejskiej. To wtedy kategoryzacja została uzupełniona dwoma dodatkowymi stopniami. W efekcie dziś kierowcy mogą się starać o uprawnienia AM, A1, A2 i A. Jak wyglądają wymogi dotyczące każdej z nich? Wyjaśnimy to poniżej.

Czym można jeździć? Prawo jazdy kategorii AM:

Dwu- lub trójkołowy motorower posiadający silnik spalinowy o pojemności do 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nieprzekraczającej 4 kW

Motorower nie może się poruszać z prędkością większą niż 45 km/h

Czterokołowiec lekki o masie dochodzącej do 350 kg i maksymalnej prędkości wynoszącej maksymalnie 45 km/h

Wymagany wiek: 14 lat

14 lat Dodatkowe wymogi: nieletni mogą przystąpić do egzaminy tylko po uzyskaniu pisemnej zgody prawnych opiekunów

Czym można jeździć? Prawo jazdy kategorii A1:

Motocykl wyposażony w silnik spalinowy o pojemności dochodzącej do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy wynoszącym maksymalnie 0,1 kW/kg

Motocykl trójkołowy o mocy maksymalnej na poziomie 15 kW

Pojazdy objęte kategorią AM

Wymagany wiek: 16 lat

16 lat Dodatkowe wymogi: nieletni mogą przystąpić do egzaminy tylko po uzyskaniu pisemnej zgody prawnych opiekunów

Czym można jeździć? Prawo jazdy kategorii A2:

Motocykl o mocy wynoszącej maksymalnie 35 kW - stosunek mocy do masy nie może przekraczać 0,2 kW/kg

Motocykl wspomniany powyżej nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

Motocykl trójkołowy o mocy maksymalnej 15 kW

Wymagany wiek: 18 lat

18 lat Dodatkowe wymogi: brak

Czym można jeździć? Prawo jazdy kategorii A:

Motocykl

Motocykl z przyczepą motocyklową, przy czym przyczepa nie może przekraczać masy motocykla lub 100 kg

Motocykl trójkołowy o mocy przekraczającej 15 kW

Pojazdy określone w kategorii AM

Wymagany wiek: 24 lata

24 lata Dodatkowe wymogi: próg wieku spada do 20 lat w sytuacji, w której kandydat od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, przy czym do prowadzenia motocykla trójkołowego o mocy przekraczającej 15 kW kierowca i tak musi ukończyć 21 lat

reklama reklama