Zdał egzamin na prawo jazdy za brata. Obydwaj mają problem

Zdał egzamin na prawo jazdy za brata. Teraz konsekwencje poniosą obydwaj. Grozić im może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Zamiast 39-latka na egzamin przyszedł 26-letni brat

Sprawa brzmi kuriozalnie. Do egzaminu na prawo jazdy kategorii C miał przystąpić 39-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Zamiast niego w jeleniogórskim oddziale DORD-u pojawił się jego 26-letni brat. Wylegitymował się dowodem osobistym starszego mężczyzny, jednak zgubił ich prosty błąd.

Zdał egzamin na prawo jazdy za brata. Prawie mu się udało...

Wszystko prawie się udało. 26-latek zdał egzamin na prawo jazdy i otrzymał od egzaminatora arkusz z wynikiem pozytywnym. Zgubiła ich jednak czujność egzaminatora. Próbie przyglądał się bowiem starszy z braci. Prowadzący egzamin zauważył go i zdał sobie sprawę z tego, że według niego wyglądał jak osoba widniejąca na zdjęciu w komputerze do losowania. Postanowił wyjaśnić zatem wątpliwości. Mężczyźni jednak wsiedli do auta i odjechali z miejsca.

Karę za oszustwo na egzaminie poniosą obydwaj bracia

Egzaminator nie czekał. Powiadomił policję o podejrzeniu oszustwa podczas egzaminu na prawo jazdy. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu oraz w wyniku zeznań egzaminatora wszczęli śledztwo. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Mieszkańcy powiatu lubińskiego usłyszeli już zarzuty. Teraz za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem, a grozić im może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.