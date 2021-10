Czy włączać światła na placu manewrowym? To jedno z pytań, które często zadają uczący się na prawo jazdy. A odpowiedź zależy od...

Egzamin na prawo jazdy i placyk. O czym pamiętać?

Pierwszym punktem egzaminu na prawo jazdy w części praktycznej jest wykonanie czynności kontrolnych i przygotowanie samochodu do jazdy. W ramach czynności kontrolnych kandydat na kierowcę musi wskazać płyny eksploatacyjne i światła. I jeżeli wykona to zadanie prawidłowo, może zasiąść za kierownicą. Zanim jednak odpali samochód lub ruszy z miejsca, powinien przygotować się do jazdy wykonując szereg czynności.

Jak przygotować auto egzaminacyjne do jazdy?

Ustawienie fotela i kierownicy – nawet jeżeli fotel jest ustawiony dobrze, warto go delikatnie przestawić. Żeby egzaminator widział, że pamiętałeś o tej czynności.

Ustawienie zagłówka.

Ustawienie lusterek bocznych i wstecznego.

Zapięcie pasów bezpieczeństwa – dopiero teraz, bo wcześniej mogłyby krępować kierowcy ruchy.

Upewnienie się, że drzwi pojazdu są zamknięte.

Odpalenie silnika, zwolnienie hamulca ręcznego i ruszenie.

Czy włączać światła na placu manewrowym?

I choć lista już jest dość długa, warto dołożyć do niej kolejną pozycję. Czy włączać światła na placu manewrowym? Tak, znajduje się on poza drogą publiczną. Ma ją jednak imitować – jednym z zadań jest jazda po pasie ruchu, czyli po prostu tzw. łuku. W związku z tym światła należy włączyć – choć tak naprawdę też nie zawsze. Bo samochodów egzaminacyjny może być wyposażony w światła do jazdy dziennej – a te włączają się automatycznie po rozruchu silnika. Należy zmienić je na światła mijania dopiero w czasie zapadania zmroku lub w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (deszcz, mgła).