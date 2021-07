Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy. Czy jest możliwa?

Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy: na czym polega, jak zrezygnować żeby nie stracić opłaty egzaminacyjnej i jakie konsekwencje oznacza?

Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy. Stracić pieniądze czy nie?

Prawo jazdy w Polsce nie jest obligatoryjne. A skoro kierowca nie musi mieć uprawnień do kierowania pojazdami, nie musi też przystępować do egzaminu. Czy zatem rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy jest możliwa? Jak najbardziej - także w przypadku, w którym kandydat na kierowcę ma już zarezerwowany termin wizyty w WORD-zie. Jak to zrobić? A wszystko zależy od tego, czy kierowcy zależy na odzyskaniu opłaty egzaminacyjnej, czy nie.

Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy. Jak to zrobić?

W sytuacji, w której kandydat na kierowcę nie chce odzyskać opłaty egzaminacyjnej, może po prostu nie pojawić się o ustalonej wcześniej godzinie w WORD-zie. Nieobecność oznacza, że egzamin teoretyczny czy próba drogowa nie będą się mogły odbyć. Jako że jednak nastąpi to z winy egzaminowanego, opłata nie podlega zwrotowi. Jeżeli kandydat na kierowcę nie chce żeby środki przepadły, o swojej nieobecności musi poinformować dyrektora WORD-u.

Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy i pismo do WORD-u

O rezygnacji z egzaminu na prawo jazdy należy poinformować dyrektora WORD-u na dwa dni robocze przed wyznaczoną datą egzaminu. Należy to zrobić to na piśmie bezpośrednio w ośrodku lub przesyłając stosowny druk np. mailowo. W sytuacji, w której kandydat na kierowcę zapisywał się na egzamin w serwisie InfoCar, ma możliwość anulowania rezerwacji online.

Rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy: inny termin czy zwrot pieniędzy?

Jakie możliwości daje rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy? Tak naprawdę dwie. Po pierwsze pozwala na zachowanie opłaty egzaminacyjnej, a co za tym idzie wybór innego terminu testu lub próby drogowej. Po drugie w sytuacji, w której rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy wynika z tego, że kandydat rozmyślił się i nie chce uzyskiwać uprawnień, zawsze może poprosić o zwrot opłaty egzaminacyjnej w pełnej kwocie. Zwrot odbywa się na konto bankowe wskazane we wniosku.

Rezygnacja na mniej niż 2 dni przed egzaminem. Możliwa?

Czy rezygnacja z egzaminu na prawo jazdy może się odbyć później niż na dwa dni robocze przed terminem egzaminu? Tak, istnieje taka możliwość. Pismo w tej sprawie należy jednak skierować do dyrektora WORD-u i opisać okoliczności, które wpłynęły na spóźnione poinformowanie o rezygnacji. Jeżeli wynika to z choroby, hospitalizacji lub innych czynników niezależnych, dyrektor WORD-u ma możliwość udzielenia zgody na bezpłatne przestawienie terminu - bez utraty opłaty egzaminacyjnej.