Przełożenie egzaminu na prawo jazdy z powodu choroby? Tak, jest możliwe. Egzaminowany musi jednak pamiętać o dochowaniu pewnych obowiązków.

Przełożenie egzaminu na prawo jazdy. Kluczem jest termin!

Choć w tym materiale piszemy o przełożeniu egzaminu na prawo jazdy z powodu choroby, warto zaznaczyć że zmiana terminu jest możliwa tak naprawdę z dowolnej przyczyny. Aby jednak kandydat na kierowcę nie stracił wniesionej opłaty i bez większych konsekwencji mógł ustalić egzamin w innym terminie, powinien dochować pewnego obowiązku. Kluczem do sukcesu jest poinformowanie WORD-u na co najmniej dwa dni robocze przed pierwotnym terminem egzaminu na prawo jazdy.

Termin dwóch dni roboczych oblicza się bez uwzględnienia soboty i niedzieli, nie uwzględnia się również dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie!

Jak przełożyć termin egzaminu na prawo jazdy?

W jaki sposób należy przełożyć egzamin na prawo jazdy? Dostępne są tak naprawdę trzy formy. Po pierwsze kandydat na kierowcę może się udać bezpośrednio do Biura Obsługi Egzaminów. Tam musi złożyć pismo na druku udostępnionym przez WORD. Alternatywnie to samo pismo może też wysłać faxem lub mailem. Dwie ostatnie formy są o tyle wygodne, że idealnie sprawdzą się w przypadku choroby - kandydat na kierowcę nie będzie musiał obawiać się kontaktu z innymi osobami w przypadku np. grypy.

Przełożenie egzaminu na prawo jazdy później niż 2 dni przed egzaminem…

Co w sytuacji, w której kandydat na kierowcę nie dochowa dwudniowego terminu rezygnacji z egzaminu? Może stracić opłatę za egzamin, a termin przepadnie. Może, ale nie musi. Kiedy nie straci pieniędzy? O tym zadecyduje dyrektor WORD-u. W piśmie skierowanym do niego kandydat na kierowcę powinien opisać okoliczności sprawy - np. nagle pojawiającą się chorobę, hospitalizację lub inny wypadek losowy. Jeżeli petent wystarczająco umotywuje wniosek, a do tego uprawomocni go np. dokumentacją medyczną, dyrektor WORD-u może podjąć decyzję o odstąpieniu od dwudniowego terminu na przełożenie egzaminu na prawo jazdy z powodu choroby.