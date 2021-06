Odwołanie od egzaminu na prawo jazdy. Jak wygląda?

Odwołanie od egzaminu na prawo jazdy: jak powinno wyglądać i gdzie się je składa? Dziś wyjaśnimy najważniejsze kwestie.

Kiedy można złożyć odwołanie od egzaminu na prawo jazdy?

Odwołanie od egzaminu na prawo jazdy może złożyć kandydat na kierowcę, jeżeli ma zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia samej próby drogowej. Decyduje o tym art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Ile czasu na złożenie odwołania ma kandydat na kierowcę? 14 dni od momentu, w którym prowadzony był egzamin. Ile czasu jest przechowywane nagranie służące do analizy odwołania? 21 dni od momentu egzaminu.

Gdzie złożyć odwołanie od egzaminu na prawo jazdy?

Odwołanie od egzaminu na prawo jazdy składa się do organu nadzorującego konkretny WORD. Przykład? Gdy kandydat pojawił się w WORD-zie w Warszawie, odwołanie powinien złożyć do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Co ważne, choć adresatem odwołania jest organ nadzorujący, pismo składa się za pośrednictwem dyrektora WORD-u. Warto o tym pamiętać. Odwołanie od egzaminu na prawo jazdy kandydat na kierowcę może napisać nawet odręcznie - według wzoru wyznaczonego z formalnego punktu widzenia przez podanie.

W jaki sposób złożyć odwołanie od egzaminu na prawo jazdy?

osobiście: w formie papierowej z podpisem ręcznym w Biurze Obsługi Klienta Miejsca Egzaminowania w którym przeprowadzany był egzamin,

za pośrednictwem operatora pocztowego: w formie papierowej z podpisem ręcznym na adres konkretnego WORD,

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, wskazując konkretny WORD - wysyłając pismo ogólne do podmiotu publicznego podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym, za pośrednictwem platformy ePUAP,

drogą e-mail w formie elektronicznej - podpisaną podpisem kwalifikowanym (elektronicznym) na adres mailowy konkretnego WORD-u.

Odwołanie od egzaminu na prawo jazdy czy skarga na zachowanie egzaminatora?

Może się okazać, że kandydat na kierowcę ma zastrzeżenia do zachowania egzaminatora, a nie wyniku egzaminu. W takim przypadku nie powinien składać skargi do organu nadzorującego WORD, a skierować skargę do dyrektora WORD i opisać zachowanie osoby przeprowadzającej egzamin. Pismo może się stać podstawą postępowania wyjaśniającego, w którym zwierzchnik postanowi wyciągnąć konsekwencje w stosunku do egzaminatora.