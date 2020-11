Jazda bez prawa jazdy po egzaminie. Co za to grozi?

Jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie? Dane w CEPiK kluczowe!

Funkcjonariusze po zatrzymaniu kierowcy, który nie posiada prawa jazdy przy sobie, mają obowiązek sprawdzenia jego danych w ewidencji kierowców. Jeżeli od zdanego egzaminu minęło zbyt mało czasu, starosta mógł nie zdążyć wpisać adnotacji o uprawnieniach do systemu. A to oznacza, że zatrzymany de facto prowadzi pojazd bez uprawnień. W takim przypadku grozi mandat o wysokości 500 złotych. Gdy dane dotyczące nadania uprawnień znajdują się w bazie CEPiK, jazda bez prawa jazdy po egzaminie zakończy się mandatem za brak dokumentu - ten wynosi 50 złotych.

Jazda bez prawka: konsekwencje

Odpowiedź na pytanie co grozi za jazdę bez prawa jazdy nie kończy się jednak na samym mandacie. Bo może się okazać, że jazda bez prawka po zdanym egzaminie zakończy się kolizją. Jeżeli prowadzący nie znalazł się jeszcze w CEPiK, a jest sprawcą zdarzenia, zostanie zobowiązany przez ubezpieczyciela do zwrotu wypłaconego poszkodowanym odszkodowania.





W przypadku jazdy bez prawka konsekwencje nie kończą się na prowadzącym. Mogą spotkać również właściciela pojazdu - dotyczy to przypadku, w którym adnotacja o zdanym egzaminie jeszcze nie trafiła do bazy kierowców. Art. 96. § 1 Kodeksu Wykroczeń pozwala ukarać go za dopuszczenie do prowadzenia osobę niemającą wymaganych uprawnień. A to oznacza grzywnę o wysokości 300 złotych.