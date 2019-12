Jak zostać egzaminatorem? To nie takie proste…

Aby zostać egzaminatorem prawa jazdy, należy przejść kurs kwalifikacyjny. Zanim jednak kandydat przystąpi do niego, powinien się upewnić że spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. O czym konkretnie mowa? A więc egzaminator musi:

mieć ukończone 23 lata,

posiadać przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B,

posiadać wykształcenie średnie,

posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,

posiadać ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,

dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,

nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Ile kosztuje kurs na egzaminatora prawa jazdy?

Kurs na egzaminatora prawa jazdy składa się ze 154 godzin zajęć teoretycznych. Dodatkowo kandydat musi odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych. Zazwyczaj kurs jest podzielony na 10 zjazdów i odbywa się w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Polsce. Ile kosztuje udział w kursie? W niektórych WORD-ach koszt jest uzależniony od liczby uczestników. Gdy udział w ośrodku w Warszawie deklaruje maksymalnie 25 osób, cena sięga 4200 złotych. Powyżej tej liczby spada do 4000 złotych. Wpłaty można dokonać jednorazowo, ewentualnie nawet w trzech ratach.

Po ukończeniu kursu w WORD-zie z wynikiem pozytywnym, kandydat na egzaminatora prawa jazdy otrzymuje zaświadczenie. Z tym powinien zapisać się na egzamin państwowy. Ten odbywa się przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu. Pozytywny wynik egzaminu sprawia, że kandydat może zostać oficjalnie wpisany do ewidencji egzaminatorów oraz jest w stanie podjąć pracę w jednym z WORD-ów w Polsce.

Ile zarabia egzaminator nauki jazdy?

Choć proces zdobywania uprawnień do egzaminowania na prawo jazdy jest długi i wymaga wnikliwej nauki prawa o ruchu drogowym, afrodyzjakiem przyciągającym potencjalnych kandydatów są dość dobre zarobki egzaminatorów. Na jakie wpływy mogą liczyć co miesiąc? To reguluje rozporządzenie ministra transportu z 11 października 2017 r. I tak zasadnicze wynagrodzenie dla:

egzaminatora z jedną kategorią: 2500 - 3500 zł

egzaminatora z dwiema kategoriami: 3000 - 4000 zł

egzaminatora z trzema kategoriami: 3500 - 4500 zł

egzaminatora z czterema kategoriami: 4000 - 5000 zł

Dodatkowo egzaminatorom przysługuje tzw. dodatek zadaniowy. Ten sięga od 1000 do nawet 3000 złotych miesięcznie (w zależności od ilości egzaminowanych kategorii). Na mocy rozporządzenia mają oni też prawo m.in. do nagród jubileuszowych za wypracowane lata (już od 10 lat), nagród za szczególne osiągnięcia w pracy czy dodatków za kategorię E (100 złotych za każdą kategorię z B+E, C+E, D+E). Według wyliczeń serwisu Szkoła-jazdy.pl, średnie wynagrodzenie egzaminatora w Polsce wynosi 7400 złotych brutto.