Opony letnie w rozmiarze 235/55 R17 idealnie nadają się chociażby do montażu w SUV-ach. Mają nieco wyższą ścianę boczną, a do tego szeroki bieżnik i dużą średnicę felgi. W badaniu przeprowadzonym przez Niemców pojawiło się w sumie 12 modeli. Tylko cztery z nich zasłużyły jednak na notę dobrą. O jakim ogumieniu mowa? Na szczycie zestawienia z notą na poziomie 1,9 punktu pojawia się Michelin Primacy 4. Tak, to zdecydowanie najdroższy model w całym teście, z drugiej strony ma wyśmienite właściwości jezdne. Inżynierowie ADAC bardzo dobrze w przypadku produktu z Francji ocenili trwałość bieżnika oraz trakcję na mokrym i suchym asfalcie.

Test opon letnich ADAC 2020 - rozmiar 235/55 R17

Nota na poziomie 2,1 punktu i druga lokata przypadła modelowi Bridgestone Turanza T005. W jej przypadku najniższe wskaźniki zostały przypisane takim wartościom jak sposób zachowania się na suchej drodze oraz niskie opory toczenia. Trzecia lokata przypadła Maxxisowi Premitra 5 oraz Pirelli Cinturato P7. Obydwa modele uzyskały identyczny wynik - tj. notę na poziomie 2,3 punktu. Największy przegrany? Test opon letnich ADAC w rozmiarze 235/55 R17 zakończył się wynikiem niedostatecznym dla opony Laufenn S-Fit EQ. Czemu model osiągnął tak słaby wynik? Największy wpływ na to miały bardzo słabe właściwości trakcyjne na mokrym asfalcie - a kategoria ta aż w 40 proc. decyduje o nocie końcowej.

Test opon letnich ADAC 2020 - rozmiar 225/40 R18

W przypadku testu opon letnich ADAC 2020 w rozmiarze 225/40 R18, podczas prób inżynierowie niemieckiego automobilklubu mieli okazję sprawdzić aż 16 modeli ogumienia. Najlepsze produkty? Zdecydowanie najlepiej wypadły takie opony jak Continental PremiumContact 6 oraz Michelin Pilot Sport 4 - obydwa mogą pochwalić się notą na poziomie 2,1 punktu i oceną dobrą. Mocną stroną Continentala jest wysoki poziom trakcji na mokrym. Michelin z kolei wyważa sposób zachowania się na suchej i mokrej drodze. Dwa kolejne miejsca zajmuje Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 oraz Maxxis Victra Sport 5. W ich przypadku badanie zakończyło się z wynikiem na poziomie 2,2 punktu oraz również notą dobrą.

11 kolejnych modeli zakończyło test opon letnich ADAC 2020 z wynikiem zadowalającym i notą wynoszącą od 2,6 do 3,3 punktu. W grupie tej znalazły się modele produkowane przez tak renomowanych producentów jak Vredestein, Bridgestone, Nokian, Hankook czy Pirelli. Dla ostatniego z graczy ujętych przez ADAC badanie zakończyło się wynikiem wystarczającym. Mowa o oponie letniej Rotalla Setulla S-Pace RU01. Chiński produkt najsłabiej spisał się w kwestii zachowania na mokrym asfalcie. Tylko nieznacznie lepiej poradził sobie podczas prób prowadzonych na suchej drodze czy w kwestii głośności pracy.

Jak podsumować wyniki testu opon letnich ADAC 2020? Badanie jak zawsze przyniosło serię zaskoczeń. Bo pokazało że opony drogie pochodzące z segmentu premium pomimo swojego zaawansowania technologicznego nie zawsze wiodą prym w wynikach. Jakie marki mają powody do radości? Bez wątpienia Michelin. Dwa modele produkowane przez francuską markę - tj. Primacy 4 i Pilot Sport 4 - znalazły się na szczycie testu. Poza tym powody do zadowolenia mają szefowie Maxxisa. Tajwański producent okazał się być czarnym koniem testu opon ADAC 2020. Modele produkowane przez nieco wypadły bowiem niewiele gorzej od Michelina.