Opony wielosezonowe a przepisy. Co mówi prawo?

Opony całoroczne a przepisy w Polsce i na świecie

W przypadku rynku polskiego opowiedzenie o kwestii opon całorocznych i przepisów jest dość proste. Prawo odnosi się do tematu ogumienia wyłącznie w zakresie minimalnych wymagań technicznych. To oznacza, że opony muszą mieć bieżnik o wysokości co najmniej 1,6 mm oraz nie mogą wystawać z niego elementy konstrukcji wewnętrznej. Co z sezonowością? Przepisy obowiązujące nad Wisłą nie wymagają stosowania zimówek. W żaden sposób nie regulują też zatem kwestii ogumienia wielosezonowego.

Co za granicą? To zależy od kraju, do którego wybierze się kierowca. Bo np. w Austrii czy Niemczech jest nakaz stosowania ogumienia o homologacji zimowej, jeżeli warunki drogowe tego wymagają. Co oznacza zimowa homologacja? Ta jest wyrażana głównie poprzez naniesienie na ścianę boczną znaku trzech szczytów górskich i płatka śniegu - tzw. symbol alpejski, 3PMSF - ang. Three-Peak Mountain Snow Flake. I warto w tym punkcie zaznaczyć, że w zasadzie większość opon całorocznych oferowanych w Europie posiada takie oznaczenie. A to wiąże się z tym, że jadąc do Austrii czy Niemiec kierowca nie ryzykuje mandatem.





Opony wielosezonowe z homologacją zimową. Co to znaczy?

Homologacja zimowa 3PMSF (Three-Peak Mountain Snow Flake) to standard wyznaczony za pomocą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w lipcu roku 2009. Oznacza mniej więcej tyle, że ogumienie musi być dostosowane do warunków zimowych oraz w takich warunkach powinno być przetestowane. Pojawienie się symbolu alpejskiego na ścianie bocznej opon całorocznych mówi zatem mniej więcej tyle, że sprawdzą się one także wtedy, gdy na drodze zalega śnieg lub lód i jest naprawdę ślisko. Czy homologacja zimowa jest popularna w przypadku ogumienia wielosezonowego? Tak, to dziś praktycznie rynkowy standard.

Kiedy warto kupić opony wielosezonowe?

Kierowcy często poszukują odpowiedzi na pytanie "Kiedy warto kupić opony wielosezonowe?". Otóż wybór taki jest najbardziej opłacalny wtedy, gdy samochód jest eksploatowany głównie w mieście lub strefie podmiejskiej - tam warunki drogowe nawet zimą nie są tak ekstremalne, a wymagania trakcyjne tak duże. Poza tym lepiej żeby ogumienie całoroczne było użytkowane na mniejszych dystansach. Jakie korzyści dają wielosezononówki? Pozwalają ograniczyć ilość kompletów opon do jednego, a do tego powodują oszczędności wynikające np. z braku sezonowej wymiany ogumienia.