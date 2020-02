Top 10: Opony całoroczne - główne wady i zalety wielosezonówek!

Jak coś jest do wszystkiego, to jest do... niczego? No właśnie okazuje się, że nie. I choć opony całoroczne sprawdzają się w naprawdę zróżnicowanych warunkach, nadal nie są dobrym pomysłem dla wszystkich kierowców. Zatem kiedy warto kupić wielosezonówki?