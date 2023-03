Goodyear Urbanmax Commuter, czyli opona dla autobusów

Goodyear Urbanmax Commuter to opona przeznaczona do autobusów z napędem konwencjonalnym, hybrydowym, jak i elektrycznym.

Jak zbudowana jest opona Goodyear Urbanmax Commuter?

Nowa opona Urbanmax Commuter charakteryzuje się mocniejszą konstrukcją ściany bocznej, czego rezultatem jest zwiększona odporność na zużycie i uszkodzenia. Wyróżnia się również wyższą trwałością i ochroną karkasu opony.

Rowki IntelliMax zmniejszają zużycie bieżnika oraz poprawiają trakcję i stabilność opony. Lamele Flexomatic i zazębiające się klocki bieżnika poprawiają trakcję podczas hamowania. Z kolei lamele 3D blokują się i ograniczają ruch klocków, co zapewnia wysokie przebiegi i doskonałą trakcję zimą. Opona posiada również certyfikat 3PMSF, co potwierdza, że jest przystosowanie do użytku w warunkach zimowych.

Goodyear Urbanmax Commuter, czyli RFID i możliwość bieżnikowania

Wewnątrz opony Urbanmax Commuter osadzony jest układ identyfikacji radiowej RFID. Pomaga to dostawcom usług, sprzedawcom i operatorom flot w bardziej efektywnym zarządzaniu oponami. Kierownicy flot otrzymują dokładne informacje na temat stanu opon, ich wydajności i zarządzania osnowami, co pozwala zaoszczędzić czas na rutynowych przeglądach. W przypadku zaobserwowania anomalii w odczytach danych, system generuje powiadomienia o potrzebie kontroli ogumienia. Zastosowanie tego ogumienia w pojeździe przekłada się na bardziej komfortową jazdę, ale także przyczynia się do realizacji celu, jakim jest zmniejszenie emisji CO2.

Nowa opona może być w pełni bieżnikowana, co przedkłada się na wydłużenie jej żywotności, a także zmniejszenie zużycia ropy naftowej wykorzystywanej do produkcji oraz ilości składowanych odpadów. Dla flot oznacza to dodatkowe korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Miejska mobilność. Ważne wyzwanie dla opon

Urbanmax Commuter to nasza odpowiedź na rozwijający się trend w zakresie podróży miejskich. Autobusy są ważnym elementem dekarbonizacji europejskich miast, a ta opona - dzięki najnowszym rozwiązaniom konstrukcyjnym i technologicznym - stanowi wydajną platformę dla transportu zeroemisyjnego. Bieżnik z certyfikatem 3PMSF zapewnia przyczepność bez względu na porę roku – wyjaśnił Maciej Szymański, dyrektor marketingu Goodyear ds. opon użytkowych w Europie.

Do jakich autobusów pasuje opona Goodyear Urbanmax Commuter?

Opona pasuje do wszystkich pojazdów z silnikiem Diesla i hybrydowym. Spełnia też kluczowe wymagania najnowszej generacji autobusów elektrycznych. Urbanmax Commuter zapewnia też bardzo wysoką nośność – 8 ton nacisku na oś (indeks nośności 156/149). Ta wszechstronność czyni ją bardzo dobrym rozwiązaniem dla flot przechodzących z napędów konwencjonalnych na elektryczne. Nowa opona może być w pełni bieżnikowana, co przedkłada się na wydłużenie jej żywotności, a także zmniejszenie zużycia ropy naftowej wykorzystywanej do produkcji.