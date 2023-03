Postęp na rynku opon. Przed jakimi wyzwaniami stoją producenci?

O tym jak zmieniły się opony na przestrzeni dwóch dekad i o tym, jak wygląda obecnie rynek ogumienia w Polsce, opowiadać w tym materiale będzie Piotr Snakowski, Dyrektor Marketingu Continental Opony Polska. Co powiedział na ten temat?

Zmieniły się samochody. Zmienić musiały się i opony!

Przez lata kierowcy zmienili swoje upodobania, a to z kolei wpływało na rozwój całego rynku automotive. W ostatnim czasie wybieramy nie tylko większe koła, ale również samochody o znacznie większej mocy niż jeszcze kilka lat temu. Coraz częściej silniki o wysokich osiągach, zarezerwowane niegdyś dla pojazdów segmentu premium i sportowego, znaleźć możemy również w samochodach popularnych. Dobrze obrazuje to przykład najchętniej wybieranego przez Polaków nowego samochodu, którego moc na przestrzeni 10 lat wzrosła niemal dwukrotnie.

Chcąc zachować bezpieczeństwo na podobnym lub wyższym poziomie, dwukrotnie większa moc powinna być pod kontrolą zaawansowanych technologicznie opon. Dlatego też pracujemy nad tym żeby z każdą nową generacją udoskonalać właściwości jezdne ogumienia.

Postęp na rynku opon wynika też z innych czynników

Bezpieczeństwo na drodze to jednak nie wszystko. Przez lata, oprócz rozmiarów kół i mocy silników, zwiększyła się również świadomość środowiskowa kierowców. W nurcie zrównoważonego rozwoju działamy również w Continental, dążąc do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050.

Aby osiągnąć ten cel, stosujemy w naszych oponach wiele innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań, takich jak technologia ContiRe.Tex, pozwalająca na wykorzystanie w procesie produkcji opon plastiku pochodzącego z przetworzonych butelek PET. Obecnie po polskich drogach porusza się już ponad 5 000 opon tego typu, co oznacza, że daliśmy drugie życie 50 000 butelek.

Rynek ogumienia w Polsce w roku 2022

Analizując rynek szczegółowo, sprzedaż opon letnich w Polsce wzrosła w 2022 roku o 3,2 proc., zdecydowany spadek o 10,6 proc. zanotowały jednak opony zimowe. Nieznaczny wzrost o 0,5 proc. odnotowaliśmy również na rynku opon wielosezonowych. W 2022 roku możemy mówić o zahamowaniu dwucyfrowych wzrostów tego segmentu, jakie rejestrowaliśmy od 2015 roku. Przewidujemy jednak, że zahamowanie to ma charakter tymczasowy. Kategoria ogumienia wielosezonowego rozwija się niezwykle dynamicznie, a na taki typ opony decyduje się coraz więcej kierowców, szczególnie w rejonach, w których sezon zimowy nie obfituje w częste opady śniegu.