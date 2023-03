Bridgestone dostał certyfikat SBT za ambitny cel CO2

Bridgestone dostał certyfikat SBT. Co to oznacza?

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) przyznaje certyfikaty firmom, które wyznaczyły cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele te muszą być oparte na podstawach naukowych, obejmować okresy od 5 do 10 lat i być zgodne z poziomami określonymi w Porozumieniu paryskim. Teraz SBTi zatwierdziła cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku wyznaczone przez Bridgestone Group.

Neutralność pod względem emisji CO2. Fabryki, ale też dostawcy

Bridgestone zmierza do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, pracując jednocześnie nad zwiększeniem swojego wkładu w redukcję emisji CO2. W tym celu firma podejmuje działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej swojej działalności produkcyjnej oraz wykorzystania energii odnawialnej.

To jednak nie koniec, bo Bridgestone dąży do zmniejszenia emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw i cyklu życia produktu, który obejmuje zakup surowców, dystrybucję, eksploatację, ponowne wykorzystanie i recykling. I wszystko wskazuje na to, że cele te może się udać wykonać. W końcu w ciągu ostatnich siedmiu lat firma utrzymała ocenę A- lub wyższą w rankingu CDP, związaną z aktywnym przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

Bridgestone stawia na energię ze źródeł odnawialnych

No dobrze, ale jak konkretnie Bridgestone ma zamiar dążyć do neutralności emisyjnej? Bridgestone kładzie szczególny nacisk na dążenie do pozyskiwania ponad 50% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2023 roku i osiągnięcia niemal 100% odnawialnej energii elektrycznej do 2030 roku. Jej dotychczasowe przejście na energię odnawialną dotyczy całej energii elektrycznej kupowanej we wszystkich lokalizacjach Bridgestone EMIA w Europie, czterech zakładach w Japonii (Hikone, Shimonoseki, Tosu i Kitakyushu) oraz dwóch zakładach w Chinach (Tianjin i Wuxi).

Kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów stało się rozpoczęcie wykorzystywania energii słonecznej w zakładach w Tajlandii, Stanach Zjednoczonych i Europie.

Neutralność zapewnią też nowe technologie opon

Bridgestone rozszerza ofertę opon wyposażonych w innowacyjną technologię ENLITEN. Zaprojektowana m.in. dla pojazdów elektrycznych (EV), technologia ENLITEN gwarantuje najwyższe standardy zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i wydajności jazdy. Pomaga zwiększyć zasięg i wydajność pojazdów elektrycznych poprzez zmniejszenie oporów toczenia. Może być wykorzystana do obniżenia wagi opony, a dzięki zwiększonej odporności na zużycie przyczynia się do oszczędzania surowców.

Ekologiczne zaopatrzenie w surowce. Kolejny krok Bridgestone

W celu osiągnięcia neutralności węglowej, w 2021 roku firma częściowo zmieniła swoją globalną politykę zaopatrzenia w surowce. Zgodnie z jej założeniami, Bridgestone będzie współpracować z dostawcami w celu zmniejszenia emisji CO2 w początkowych obszarach łańcucha dostaw. Aby pomóc dostawcom w pełni zrozumieć politykę firmy, Bridgestone organizuje spotkania wyjaśniające jej założenia.