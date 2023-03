Opona we flocie, czyli jak eko-technologie pozwalają firmom oszczędzać?

Opona we flocie to nie tylko sposób na dbanie o bezpieczeństwo. To też ważne narzędzie eko-oszczędności. O tym właśnie opowie w rozmowie z nami Waldemar Jarosz, Dyrektor Zarządzający Dywizją Opon Użytkowych w Goodyear w regionie Europa Wschodnia-Północ.

Kuba Brzeziński: Zrównoważony to słowo, które stanie się wyznacznikiem dla naszej przyszłości. Ale co tak właściwie oznacza w kontekście opon. W jakich obszarach się objawia? Przecież z punktu widzenia przeciętnego kierowcy i "zwykła", i ekologiczna opona są okrągłe i czarne.

Waldemar Jarosz: Faktycznie opony odgrywają dużą rolę w zrównoważonym rozwoju, co potwierdzają wyniki naszego europejskiego badania wśród flot Goodyear Sustainable Reality Survey (w badaniu wzięło udział ponad 1400 operatorów flot z 31 krajów europejskich, w tym ponad 320 przedstawicieli firm transportowych z Polski). Wynika z niego wprost, że w Polsce zmiana opon na te o wyższej efektywności paliwowej to najpopularniejszy środek w dążeniu do zrównoważonego rozwoju – jest to rozwiązanie stosowane przez 54% flot transportowych w naszym kraju. Paliwooszczędne opony, na przykład z serii Goodyear FUELMAX ENDURANCE, pozwalają zmniejszyć emisję CO2 o 2 proc., co oznacza, że w przypadku floty składającej się z ponad 100 pojazdów, zmiana opon na paliwooszczędne pozwala zaoszczędzić aż 40 tys. litrów paliwa rocznie.

Za takimi wynikami stoją konkretne rozwiązania technologiczne. Innowacyjna, niskoenergetyczna mieszanka bieżnika kompensuje wytwarzanie ciepła spowodowanego siłami działającymi na oponę. W wielu modelach z linii FUELMAX ENDURANCE na oś kierowaną zastosowano również zoptymalizowaną mieszankę ściany bocznej, która przyczynia się do obniżenia emisji spalin i zużycia paliwa, ponieważ zmniejsza uginanie i deformację ściany bocznej podczas jazdy w terenie. Ponadto stosujemy specjalny proces utwardzania, aby jeszcze bardziej zoptymalizować opory toczenia.

Za pomocą opon takich jak FUELMAX ENDURANCE wypełniamy lukę pomiędzy zrównoważonym rozwojem a codzienną rzeczywistą eksploatacją, wspierając tysiące europejskich flot i producentów pojazdów ciężarowych w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla poprzez połączenie poziomów efektywności paliwowej znanych z zastosowań długodystansowych z trwałością, trakcją i przebiegiem wymaganym do jazdy po drogach regionalnych.

Komisja Europejska przedstawiła w grudniu 2019 roku Europejski Zielony Ład, zgodnie z którym Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Pakiet obejmuje ambitny cel podstawowy polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990. Musimy być na to gotowi.

KB: Jak ta dbałość o środowisko przełoży się na koszty we flocie? W sensie ile takie opony kosztują i ile mogą pokonać km oraz jak wyniki te wyglądają na tle "klasycznych" opon. To dwa składniki, które są kluczowe w przypadku transportu i firm transportowych.

WJ: Producenci pojazdów, kierownicy flot i operatorzy znajdują się pod coraz większą presją, aby realizować cele zrównoważonego rozwoju, działając w warunkach obniżonych marż. Organy regulujące, inwestorzy i klienci końcowi domagają się "czystych" produktów transportowanych w najbardziej zrównoważony sposób. Aby w tak skomplikowanym środowisku, jakim jest transport, rzeczywiście dążyć do neutralnej dla klimatu przyszłości, działania ekologiczne i zwiększające wydajność muszą iść w parze, nie zwiększając przy tym złożoności biznesu.

Zakup opony stanowi istotną pozycję kosztową w budżecie niemal każdej floty, dlatego poszukują one rozwiązań, które pomogą wydłużyć przebieg ogumienia i zarazem działać w zgodzie ze środowiskiem. Goodyear ma swój program wspierający floty w tym zakresie, obejmujący trzy główne obszary: większą efektywność, większą konkurencyjność i zrównoważony rozwój, szyty na miarę, bo flota flocie nierówna.

Goodyear Total Mobility to zintegrowana oferta zarządzania flotą, która łączy opony ciężarowe, rozwiązania i usługi, które przenoszą biznes na wyższy poziom wydajności. Skrojone na miarę portfolio rozwiązań, które pozwalają na przyjęcie strategicznego podejścia do osiągania lepszych wyników i dostarczania wymiernych ulepszeń z roku na rok, których oczekują menedżerowie nowoczesnej floty. W gamie tych rozwiązań znajdują się między innymi DrivePoint, CheckPoint oraz czujniki TPMS. Rozwiązania te pozwalają stale monitorować stan opon floty z każdego miejsca na ziemi, a także prognozują możliwe przyszłe zdarzenia wynikające z nieprawidłowej konserwacji. Koniecznie trzeba też wspomnieć o bieżnikowaniu, które wydłuża żywotność opon i nadaje im drugie życie. Inne zalety bieżnikowania: zmniejsza emisję dwutlenku węgla, pozwala także zmniejszyć ilość surowców, odpadów i energii potrzebnych do produkcji. W procesie bieżnikowania Goodyear stosuje bieżniki tej samej jakości, co w nowych oponach, dzięki czemu mają one takie same właściwości.

KB: Ekologia na rynku opon to nie tylko kwestie związane ze zrównoważoną produkcją czy wydłużonymi przebiegami. To też redukcja spalania. Dobrze się domyślam? Ile na ekologicznych oponach jest w stanie zaoszczędzić ciężarówka.

WJ: Koszty paliwa to obecnie jedna z największych bolączek firm transportowych w całej Europie, co też wyjaśnia determinację menagerów flot w poszukiwaniu rozwiązań, które pomogą im w obniżeniu oporów toczenia. Od tego zależy nie tylko zużycie paliwa, ale też emisja CO2 i ogólna wydajność pojazdu. Do niedawna operatorzy flot byli zmuszeni wybierać między trwałością, przyczepnością, oszczędnością paliwa a przebiegiem, ale najnowsze technologie oponiarskie Goodyear pozwalają na rezygnację z tego typu kompromisów.

Stosowanie paliwooszczędnych opon to jednak za mało, nawet najlepsze nie spełnią swojej roli bez prawidłowej eksploatacji, wyrażonej przede wszystkim w dbałości o prawidłowe ciśnienie. Zbyt niskie ciśnienie to wyższe opory toczenia, gorsze spalanie i ryzyko niebezpiecznego zdarzenia drogowego, a statystycznie aż 80% opon użytkowanych we flotach ma niewłaściwe ciśnienie.

Tutaj z pomocą przychodzi wspomniana wcześniej koncepcja Goodyear Total Mobility.

Inteligentne narzędzia, takie jak automatyczne monitorowanie głębokości bieżnika i ciśnienia w oponach za pomocą czytnika najazdowego Goodyear CheckPoint, czy czujniki TPMS zamontowane bezpośrednio w oponach, pozwalają skutecznie ocenić kluczowe parametry stanu opon, dzięki czemu kierowcy i operatorzy mogą mieć pewność, że każdy przejazd jest efektywny i zrównoważony.

Oferta Goodyear Total Mobility obejmuje wszystkie elementy, od zaawansowanych technologicznie opon i innowacyjnych rozwiązań po kompleksowe wsparcie, konserwację i opiekę posprzedażową, zapewnianą przez ogólnoeuropejską sieć serwisową Goodyear.

Takie podejście pozwala nam stworzyć efekt synergii w dążeniu po bardziej ekologiczne jutro.

KB: Bardzo często jest tak, że o oponach ekologicznych, także w transporcie, mówimy w sensie przyszłościowym. Tylko że obecnie to bardziej element teraźniejszości niż przyszłości.

WJ: Podczas zeszłorocznych targów IAA Transportation Goodyear zaprezentował innowacyjną, demonstracyjną oponę do samochodów ciężarowych, która w 63% została wykonana z materiałów odnawialnych. Prototypowy model jest oznaczony symbolem "A" pod względem efektywności paliwowej, co oznacza, że może zapewnić taką samą oszczędność paliwa, jak obecnie oferowane najbardziej efektywne opony Goodyear do samochodów ciężarowych.

Niektóre ze zrównoważonych komponentów zastosowanych w nowej oponie to:

Unikalna odmiana krzemionki wytwarzana z popiołu z łusek ryżu, produktu ubocznego z przetwarzania ryżu, który często jest wyrzucany na wysypiska śmieci. Z tego właśnie odpadowego popiołu wyprodukowano wysokiej jakości krzemionkę - składnik często stosowany w oponach w celu poprawy przyczepności i zmniejszenia zużycia paliwa.

Cztery różne rodzaje sadzy, które są produkowane z metanu, dwutlenku węgla, oleju roślinnego oraz z oleju pochodzącego z pirolizy opon wycofanych z eksploatacji. Sadza jest dodawana do opon w celu wzmocnienia mieszanki oraz zwiększenia trwałości bieżnika - tradycyjnie wytwarzana pochodzi ze spalania różnych rodzajów produktów ropopochodnych lub smoły węglowej.

Olej rzepakowy jest surowcem pochodzenia biologicznego, co pozwala zmniejszyć zużycie produktów ropopochodnych. Stosowanie oleju rzepakowego w oponach to istotna innowacja Goodyear, która pomaga utrzymać elastyczność mieszanki gumowej opony w zmiennych temperaturach. Celem firmy jest całkowite zastąpienie olejów ropopochodnych w jej produktach do 2040 roku.

Poliester techniczny, możliwy do zastosowania w produkcji kordu oponowego, co poprawia możliwości bieżnikowania. Poliester jest uzyskiwany z recyklingu plastikowych butelek i innych plastikowych odpadów, a przekształcenie go w jego podstawowe substancje chemiczne pozwala uzyskać właśnie poliester techniczny.

W tym kontekście Goodyear wspiera producentów samochodów ciężarowych i firmy transportowe w ich dążeniu do bardziej ekologicznej przyszłości. Wprowadzona niedawno na rynek opona Goodyear FUELMAX ENDURANCE charakteryzuje się niskimi oporami toczenia i trwałością, które pomagają flotom w realizacji celów zrównoważonego rozwoju bez komplikowania codziennej pracy.

KB: Koszty, koszty, koszty. To słowo kluczowe w przypadku firmy transportowej. Ja chciałbym jednak zapytać o jeszcze jedną rzecz. Co jeszcze dają ekologiczne opony? Tym razem pytanie pada z punktu widzenia otoczenia.

WJ: Mówiąc o oponie ekologicznej, nie mówimy tylko o komponentach, z których się składa, ale o wielu czynnikach, które wpływają na jej neutralność środowiskową i przekładają się na optymalizację kosztów. Weźmy po uwagę wspomnianą wcześniej linię opon FuelMax Endurance. To produkt wydajny i wszechstronny, a przy tym charakteryzuje się niską emisją spalin i doskonałym przebiegiem. Mimo, że nie jest to jeszcze opona wykonana z komponentów w 100% ekologicznych, to poziom zaawansowania technologii wykorzystanej do jej stworzenia sprawia, że ma o wiele lepsze parametry środowiskowe. Zużywana w procesie użytkowania guma zmienia się w mikroskopijny pył, którego znaczna część unosi się w powietrzu i tym oddychamy, dlatego ważne jest, że dzięki wydłużeniu przebiegu, tego pyłu uwalnia się mniej, a opona służy dłużej.

Na początku rozmowy poruszyliśmy temat zmniejszonych o 2% oporów toczenia w tej konkretnej linii opon przekłada się na oszczędność około 400 litrów paliwa na pojazd ciężarowy rocznie. Weźmy pod uwagę taką sytuację, gdyby flota składająca się ze 100 pojazdów zmieniła opony klasy C na paliwooszczędne klasy B, takie jak FuelMax Endurance, oznaczałoby to potencjalne oszczędności rzędu 100 ton CO2 i 40 tysięcy litrów paliwa rocznie. Możemy sobie wyobrazić potencjał, gdy zaczniemy mnożyć liczbę pojazdów i flot. Wydaje mi się, że to najlepiej obrazuje wymierną oszczędność dla biznesu i środowiska.

KB: Na koniec pytanie o nowe standardy produkcyjne. Co tak naprawdę zrównoważona produkcja oznacza w kontekście biznesu oponiarskiego Goodyear`a? Proszę podać kilka przykład zmian, które dokonaliście w swoich zakładach.

WJ: W Goodyear przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i wywierania pozytywnego wpływu na środowisko poprzez wybór materiałów pochodzących ze źródeł zarządzanych w sposób odpowiedzialny i wydajny, które zapewniają taką samą lub wyższą jakości i wydajności produktu. Śledzenia surowców - Goodyear wybiera dostawców, którzy przestrzegają sprawiedliwych warunków pracy, stosują zrównoważone zasady upraw i podzielają nasze wartości. Usuwamy materiały budzące obawy. Działamy według filozofii Better Future: Zrównoważone pozyskiwanie surowców, Odpowiedzialna działalność, Zaawansowana mobilność i Inspirująca kultura.

Mocniejsze przejście na składniki zrównoważone: niektóre zrównoważone materiały, które stosujemy w produkcji opon to popiół z łusek ryżu w mieszance gumowej, olej sojowy zamiast ropopochodnego, kauczuk naturalny pozyskiwany z upraw zrównoważonych. Na początku 2022 Goodyear podpisał umowę o współpracy i list intencyjny z przedsiębiorstwem Monolith w sprawie rozwoju i potencjalnego zastosowania w oponach sadzy produkowanej z metanu oraz biometanu. Goodyear jest liderem w branży, jeśli chodzi o wykorzystanie tej formy sadzy produkowanej w procesie pirolizy metanu z wykorzystaniem plazmy. Zawarte porozumienie pomoże przyspieszyć prace Goodyear nad identyfikacją i wykorzystaniem bardziej zrównoważonych materiałów.

Podjęte zobowiązania: w 2020 Goodyear ustanowił kilka długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym zerową emisję gazów cieplarnianych netto do 2050 r., zobowiązanie do korzystania z wszystkich źródeł energii odnawialnej w naszych zakładach do 2040 r. oraz bycie znanym z najbezpieczniejszych działań na świecie. Ponadto, czynimy postępy w realizacji wcześniej określonych celów dotyczących całkowitego zastąpienia oleju napędowego w naszych produktach do 2040 r. oraz stworzenia opony wykonanej w 100% z materiałów zrównoważonych do 2030 r.

Przykładowe inwestycje w fabrykach: FO Dębica przygotowuje się do dużej proekologicznej inwestycji - budowy instalacji systemu kogeneracyjnego, której celem jest zapewnienie większego zaopatrzenia firmy w energię elektryczną oraz cieplną, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.