Ściąganie samochodu przez opony. Z czego wynika?

Ściąganie samochodu przez opony może być wynikiem jednego z kilku błędów lub usterek. Co warto sprawdzić w aucie?

Ściąganie samochodu przez opony: od czego zacząć?

W pełni sprawne zawieszenie z dobrze ustawioną geometrią sprawia, że samochód jadący po równej i prostej nawierzchni ma utrzymywać stały tor jazdy nawet po puszczeniu kierownicy przez prowadzącego. Niestety tyle mówi teoria, bo w praktyce bywa z tym różnie. Efekt ściągania dotyczy nie tylko aut mocno używanych, ale i prawie nowych. Jak go diagnozować? W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się oponom i felgom. Bo to one mogą być winne usterce.

Czemu na początek koła i opony? Bo to tak naprawdę pierwszy krok do wykluczenia poważniejszych uszkodzeń. Pierwszy krok, a za razem sposób na najtańsze usunięcie problemu.

Ściąganie samochodu przez opony a ciśnienie powietrza

Ściąganie samochodu przez opony może wynikać np. z nieprawidłowego ciśnienia powietrza w oponach. Kontrola w tym przypadku jest dziecinnie prosta. Wystarczy że kierowca pojedzie na najbliższą stację benzynową i skorzysta z zamontowanego tam kompresora. Aby jednak najpierw miał wartość odniesienia, powinien też sprawdzić wlepkę np. na wlewie paliwa. Na niej zapisany jest optymalny poziom ciśnienia dla danego modelu. Stopień napompowania kół należy sprawdzić i uzupełnić ewentualne niedobory. Kolejnym krokiem powinna być jazda testowa.

Jeśli różnica ciśnień w oponach zamontowanych na jednej osi wynosi co najmniej 0,5 bara, wówczas pojazd traci stabilność i ściągany jest na stronę, po której znajduje się koło z ogumieniem o niższym ciśnieniu. Ponadto zbyt niski poziom ciśnienia wydłuża drogę hamowania i zwiększa spalanie. Za wysokie ciśnienie opon przekłada się na uszkodzenia ogumienia, a co za tym idzie, na szybsze zużycie zawieszenia samochodu – tłumaczy Artur Posłuszny, Deputy General Manager Yokohama CEE.

Warto pamiętać, że pomiaru należy dokonywać na zimnym ogumieniu lub po jeździe nie dłuższej niż 2 km.

Ściąganie samochodu przez opony. Sprawdź stan ogumienia!

Może się okazać, że po wyregulowaniu ciśnienia sytuacja nie poprawi się. Ściąganie samochodu przez opony czasami jest też bowiem powodowane np. przez nierównomiernie zużyte ogumienie na jednej osi. Czemu tak się dzieje? Sytuacja może wynikać właśnie z różnic ciśnienia w oponach czy też nierównomiernie działających hamulców. Przy okazji kierowca może się przyjrzeć bieżnikowi generalnie i sprawdzić czy spełnia on wymogi bezpieczeństwa.

Kierowca może dokonać pomiaru we własnym zakresie przy pomocy monety dwuzłotowej. Gdy złota obwódka w całości chowa się w zagłębieniach bieżnika, wtedy warunek minimalnej głębokości został zachowany, jednak trzeba skontrolować oponę w kilku miejscach – w rowkach poprzecznych i obwodowych – powiedział Artur Posłuszny z Yokohama CEE.

Problem z oponami to może być... poważniejszy problem

Na koniec jeszcze drobny pakiet wiedzy. W sytuacji, w której kierowca zauważy nierównomiernie zużyty bieżnik opon na jednej osi, powinien diagnozować problem. Bo w dokładnie ten sam sposób niszczone będą kolejne komplety. Czasami – jak już wspominaliśmy – może to być winą układu hamulcowego. Czasami jednak winna uszkodzenia jest nieprawidłowa geometria pracy zawieszenia.

Co jeszcze może decydować o ściąganiu samochodu? Luzy na przegubach lub końcówkach drążków kierowniczych oraz, co bardziej prawdopodobne, luzy na przekładni kierowniczej, a przede wszystkim skrzywiona zwrotnica lub wahacz.