Kiedy zmienić opony na nowe? Kryteriów jest kilka

Kiedy zmienić opony na nowe? Sygnałów świadczących o tym, że posiadane już ogumienie nie nadaje się do jazdy, jest co najmniej kilka.

Opony to podstawa... bezpieczeństwa!

Kierowcy powinni zrozumieć jedno. Nawet najlepiej dopracowane zawieszenie i nawet dziesiątki systemów bezpieczeństwa nie uratują kierowcy w sytuacji, w której samochód ma mocno zużyte opony. To one gwarantują jakość powierzchni styku z asfaltem. To zatem one w ostatecznym rozrachunku decydują o poziomie trakcji. Stan opon najlepiej sprawdzać przed sezonową wymianą. A czynników decydujących o tym, kiedy zmienić opony na nowe, jest co najmniej kilka. Poniżej opiszemy każdy z nich.

Kiedy zmienić opony na nowe?

Przed sezonową wymianą ogumienia warto sprawdzić zarówno opony przed założeniem ich do pojazdu, jak i zdjęciem (np. i letnie, i zimowe w czasie przekładki). Jakich uszkodzeń powinien poszukiwać kierowca? Szczególne znaczenie mają:

uszkodzenia ściany bocznej – nie da się ich w bezpieczny sposób naprawić,

wybrzuszenia występujące na oponie – oznaczają uszkodzenie konstrukcji wewnętrznej,

pęknięcia gumy – oznaczają mocne postępowanie procesów starzenia lub przechowywania w miejscu mocno nasłonecznionym, mogą doprowadzić do pęknięcia opony podczas jazdy z dużą prędkością,

graniczne zużycie bieżnika – opona letnia powinna mieć co najmniej 3 mm bieżnika, a zimowa nawet 4 mm, choć prawo wymaga jedynie 1,6 mm...

kondycja gumy – w wyniku złego przechowywania guma może zacząć dosłownie rozpuszczać się (gdy opony leżą np. w kałuży oleju).

Kiedy zmienić opony na nowe? Czyli co z wiekiem ogumienia?

Kluczem do możliwości uzyskania pełnej wiedzy o stanie opon używanych jest też wiek opony. Ten sprawdza się na podstawie kody DOT naniesionego na ścianę boczną (znajduje się w kółku i składa się z czterech cyfr – dwie pierwsze to tydzień produkcji, dwie kolejne to rok produkcji). Producenci zalecają, aby nie eksploatować ogumienia dłużej niż dekadę po wyprodukowaniu. Po tym czasie w konstrukcji wewnętrznej opony następują zmiany, które choć są niewidoczne gołym okiem, mogą doprowadzić do rozerwania opony podczas jazdy po autostradzie.

Nie umiesz sprawdzić opon? Mechanik pomoże

Może się okazać, że kierowca nie czuje się na siłach w kwestii oceny stanu ogumienia. To jednak jeszcze żaden problem. Może bowiem poprosić o pomoc mechanika lub wulkanizatora. Fachowcy sprawdzą ogumienie i stwierdzą czy nadaje się ono do eksploatacji w kolejnym sezonie. Wskażą też czas, kiedy zmienić opony na nowe.