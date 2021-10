Zmiana opon na zimowe: Polacy o niej pamiętają?

Zmiana opon na zimowe? Aż 83,5 proc. polskich kierowców zmienia opony sezonowo. Tylko co czwarty wie, kiedy powinno się to robić.

Polacy zmieniają opony na zimowe albo mają... wielosezonówki

Czy Polacy zmieniają opony na sezonowe? Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez SW Research dla serwisu Oponeo.pl napawają optymizmem. Aż 83,5 proc. kierowców deklaruje, że pamięta o sezonowym przełożeniu ogumienia w aucie. Postawę taką ma 82,3 proc. mężczyzn i – co ciekawe – aż 84,6 proc. kobiet. Co z osobami, które nie zmieniają opon? Te w większości – bo w aż 12,5 proc. – eksploatują ogumienie wielosezonowe.

Czy jest obowiązek zmiany opon na zimowe?

W chwili obecnej nie ma regulacji prawnych, które nakładałyby na kierowcę w Polsce obowiązek jazdy na oponach zimowych zimą, a letnich latem. To jednak nie oznacza, że wymianę można pominąć. Taka postawa jest niebezpieczna! Auto styka się bowiem z asfaltem powierzchnią odpowiadającą kartce A4 i to jej jakość decyduje o poziomie trakcji w trudnych warunkach drogowych. A dbanie o jakość i sezonowe dopasowanie to obowiązek wynikający z odpowiedzialności.

Czy Polacy wiedzą kiedy zmienić opony?

Wysoki wskaźnik stosowania opon sezonowych to dobra informacja. Pogania ją jednak mniej dobra. Bo okazuje się że tylko 24,8 proc. respondentów wiedziało, że zimówki należy założyć w sytuacji, w której temperatura w ciągu dnia spada poniżej 7 stopni Celsjusza – tak jak zalecają to specjaliści. 34,8 proc. ma inną metodę – zmienia opony co roku w tym samym miesiącu. 22,4 proc. udaje się do wulkanizatora dopiero wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej 0, a 15,1 proc. gdy spadnie pierwszy śnieg – i obydwie te postawy oznaczają wymianę dużo za późno.

Gdzie zmieniamy opony na zimowe?

Badanie Oponeo.pl nie pozostawia wątpliwości. Polacy stawiają przede wszystkim na pomoc specjalisty. Aż 77,7 proc. udaje się zatem do wulkanizatora. 17,2 proc. zmienia opony samodzielnie. W tym samym czasie 56,3 proc. zmieniając ogumienie w aucie wymienia całe koła (opony i felgi), a 42,4 proc. zmienia tylko opony. Co ciekawe, 1,4 proc. nie ma wiedzy w tym temacie. Powód? Wymianą opon zajmują się osoby trzecie.

Ile lat mają opony w polskich autach?

58,6 proc. polskich kierowców jeździ na zimówkach, które mają 2 lub 3 lata – przyjmując za wyznacznik datę produkcji. 14,6 proc. ma 4-letnie ogumienie, a 9,5-proc. roczne. 52,6 proc. posiada opony letnie, które mają 2 lub 3 lata. 4-letnie eksploatuje 15,8 proc., a roczne 12,7 proc.

Ile lat można jeździć na oponach? Stopień ich zużycia zależy od wielu czynników, począwszy od indywidualnego stylu jazdy kierowcy, po warunki i rodzaj nawierzchni w jakich się je eksploatuje. Producenci w specyfikacjach przyjmują, że prawidłowo użytkowane ogumienie powinno wytrzymać przebieg oscylujący między 50 a 80 tysiącami kilometrów, co jest wyznaczone za sprawą granicznego zużycia bieżnika. – mówi Ernest Pujszo, dyrektor handlowy OPONEO.PL S.A.