Ile lat można jeździć na oponach? Żywotność ogumienia zależy od wielu czynników, z których wiek jest dopiero pierwszym z nich.

Ile lat można jeździć na oponach?

Ile lat można jeździć na oponach? Producenci przyjmują, że komplet nowego ogumienia pozwoli na jeżdżenie przez jakieś 5 lat. Potem w gumie zaczynają się procesy starzenia. To przekłada się na pokonanie jakiś 50 do 80 tys. kilometrów.

Bardzo ważny jest też odpowiedni stan opon – ich zużycie, ewentualne ubytki, wybrzuszenia czy przerwania. Są to główne czynniki wpływające na żywotność ogumienia – wyjaśnia Artur Posłuszny, Deputy General Manager Yokohama CEE.

Wiek opony

Pierwszym z czynników określających starzenie się opony jest wiek. Ile lat można jeździć na ogumieniu? Producenci podają dwa wskaźniki. Pierwszym jest 10 lat od daty produkcji. Drugim 5 lat od momentu rozpoczęcia eksploatacji. Jak sprawdzić datę produkcji? Ta ukrywa się w kodzie DOT naniesionym na ścianę boczną ogumienia.

4-cyfrowy kod oznacza datę produkcji. Dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień roku, a kolejne dwie rok produkcji. Przykładowo 1808 będzie wskazywało, że opona została zrobiona 18. tygodniu 2008 roku. Jeżeli kod ma tylko trzy cyfry, oznacza to, że ogumienie zostało wyprodukowane przed 2000 rokiem – tłumaczy Artur Posłuszny.

Styl jazdy

Styl jazdy jest czynnikiem mającym ogromny wpływ na żywotność opon. Bieżnik ogumienia nie lubi np. gwałtownego przyspieszania i hamowania. Im płynniej jeździsz, tym opony wolniej się zużywają. Styl jazdy to też uważna jazda - wpadanie w dziury na drodze, zbyt szybkie pokonywanie progów zwalniających czy zahaczanie bokiem ogumienia o krawężniki prowadzi do poważnych uszkodzeń.

Wysokość bieżnika

Zużyty bieżnik w znacznym stopniu odpowiada za ograniczoną trakcję, co przekłada się na wydłużoną drogę hamowania. Gdy jest płytszy niż 3 mm to nie zapewnia odpowiedniego odprowadzania nadmiaru wody spod kół, prowadząc do utraty przyczepności, tzw. zjawiska aquaplaningu – wyjaśnia Artur Posłuszny.

Ciśnienie powietrza w oponach

Nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach może doprowadzić do uszkodzenia opon i przedwczesnego ich wycofania z eksploatacji. Zbyt niskie ciśnienie w oponach w stosunku do obciążenia pojazdu, może prowadzić do poślizgu między barkiem a środkiem opony. Z kolei zbyt wysokie ciśnienie w stosunku do obciążenia auta powoduje wzrost nacisku wokół środka styku opony z podłożem i zwiększa jej zużycie w tej części.

Dopasowanie do sezonu i przechowywanie

Brak dopasowania opon do sezonu może oznaczać przyspieszone zużywanie się bieżnika. Zimówki latem ścierają się bardzo szybko. Kluczem do sukcesu jest też przechowywanie. Opony poza sezonem należy przechowywać daleko od promieni słonecznych i należy składować w miejscu ciemnym, suchym i chłodnym.