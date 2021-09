Ciśnienie powietrza w oponach to podstawa bezpieczeństwa

Ciśnienie powietrza w oponach – to drugie zaraz za stanem ogumienia pojęcie, które ma szczególnie duże znaczenie z uwagi na warunki trakcyjne.

Ciśnienie powietrza w oponach - 58 proc. nie sprawdza go prawie wcale!

Kiedy ostatni raz w swoim aucie sprawdzałeś ciśnienie powietrza w oponach? Jeżeli nie jesteś w stanie przypomnieć sobie odpowiedzi na to pytanie, to znaczy że popełniasz w tej kwestii spory błąd. Z drugiej strony nie stanowisz wyjątku w Polsce. Bo kontrola stanu napełnienia opon jest ewidentnie pomijana. Według badań Moto Data aż 58 proc. kierowców zbyt rzadko sprawdza ciśnienie w oponach!

Ciśnienie powietrza w oponach ma wpływ na bezpieczeństwo

Czemu właściciele aut nie kontrolują ciśnienia powietrza w oponach? Bo niestety nie widzą związku między nim a bezpieczeństwem. A to poważny błąd. Badania DEKRY dowiodły, że 36 proc. wypadków spowodowanych jest stanem technicznym pojazdu, z czego 40 – 50 proc. ma związek ze stanem opon. I groźne jest zarówno zbyt niskie, jak i wysokie ciśnienie powietrza w oponach.

Zbyt niskie ciśnienie w oponach:

przyspieszone zużycie bieżnika – ubytek o 0,5 bara skraca żywotność ogumienia o 1/3,

ubytek o 0,5 bara wydłuża drogę hamowania o 4 metry,

wyższa temperatura opon w czasie jazdy,

powstawanie odkształceń,

w skrajnym przypadku może dojść do rozerwania opony w czasie jazdy,

pojawia się efekt ściągania,

pojawia się efekt nad– lub podsterowności.

Zbyt wysokie ciśnienie w oponach:

zmniejszona powierzchnia styku opony z asfaltem – czyli gorsza trakcja,

wyższy hałas generowany przez opony,

nierównomierne ścieranie bieżnika.

Ciśnienie powietrza w oponach: jak o nie dbać?

Sprawdzenie ciśnienia w oponach zajmuje mniej więcej tyle, ile poświęcamy na zatankowanie samochodu. Możemy to wykonać na każdej stacji paliw. Wystarczy podjechać do kompresora, sprawdzić w instrukcji auta lub na naklejce na nadwoziu jakie powinno być optymalne ciśnienie i napompować opony. Poświęcenie tych 5 minut może uratować nasze życie. Jeśli mamy czujniki ciśnienia i opony typu run-flat to sprawdzajmy opony raz w miesiącu także ręcznie. Uszkodzenie czujnika ciśnienia i grube ściany boczne tych opon mogą zamaskować niedostatek powietrza, a rozgrzana do nadmiernej temperatury konstrukcja opony pęknie – podsumowuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.