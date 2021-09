Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

Co się liczy w czasie zakupu opon?

Kupowanie opon samochodowych wymaga pamiętania o szeregu czynników. I choć podstawowym bez wątpienia jest typ posiadanego pojazdu, na nim kryteria wyboru się nie kończą. Pomijając wielkość auta, jego masę, moc silnika i sposób jej przeniesienia, kierowca powinien się zastanowić też m.in. nad tym:

jak jeździ - czy preferuje styl spokojny, czy sportowy,

jak duże przebiegi pokonuje każdego roku,

w jakim terenie porusza się w głównej mierze - czy jest to ruch miejski, a może pozamiejski, a jak pozamiejski to dotyczy dróg krajowych czy np. autostrad.

Kupujesz nowe opony? A znasz ich rozmiar?

Pierwszym parametrem, który kierowca musi poznać przed zakupem nowego ogumienia jest rozmiar. Jak go ustalić? To na szczęście nie jest trudne. Odpowiedź może przynieść instrukcja pojazdu, wlepka na klapce wlewu paliwa czy porada specjalisty z warsztatu autoryzowanego lub specjalizującego się w serwisowaniu ogumienia. Warto pamiętać też o tym, że rozmiar jest zapisany na oponach już posiadanych. Można go zatem sprawdzić na aucie zaparkowanym pod blokiem.

Rozmiar to nie wszystko. Liczą się też indeksy!

Indeksy mają potężne znaczenie. Indeks prędkości określa maksymalną prędkość dopuszczona na danym typie ogumienia. Indeks nośności wskazuje z kolei na możliwe obciążenie. Parametry te podane są m.in. na ściance bocznej opony i zapisane są za pomocą liter oraz cyfr.

Nowe opony sezonowe czy wielosezonowe?

Opony całoroczne to jeden wydatek, brak konieczności przechowywania ogumienia między sezonami, ale też i... kompromis. Choć zima będą się sprawdzać podobnie jak średniej klasy zimówki, latem mogą mieć problem z mocno dynamiczną jazdą. I warto o tym pamiętać. Kiedy zatem wybrać wielosezonówki? Gdy kierowca jeździ mało i porusza się głównie w mieście - to idealne dla nich warunki. W pozostałych przypadkach lepszą inwestycją jest ogumienie sezonowe.

Bo opona to też bieżnik. Jaki wybrać?

W przypadku produktów do samochodów osobowych wybieramy zazwyczaj między bieżnikiem asymetrycznym a kierunkowym. Każdy z nich ma swoje plusy. Przykładowo bieżnik kierunkowy doskonale sprawdza się na mokrej czy pokrytej błotem pośniegowym trasie. Asymetryczny natomiast będzie wolno i równomiernie się zużywał. – tłumaczy Ernest Pujszo.

A na koniec klasa opony

Opony klasy ekonomicznej są przeznaczone do niewielkich samochodów miejskich. Jest to ogumienie idealne dla preferujących spokojny styl jazdy kierowców, którzy poruszają się głównie po mieście, a ich przebiegi roczne są raczej umiarkowane. Opony klasy średniej będą odpowiednie dla kierowców, którzy oczekują zrównoważonych, średnich osiągów. Sprawdzą się w większości popularnych aut dostępnych na rynku. Dobre zarówno do miasta, jak i na trasy. Po opony premium powinny sięgnąć osoby oczekujące najwyższej jakości i świetnych osiągów, w tym właściciele samochodów o dużej mocy. Stosuje się w nich nowoczesne rozwiązania, najlepsze materiały oraz najbardziej zaawansowane technologie produkcyjne – mówi Ernest Pujszo.

Które opony Polacy kupują najczęściej? W serwisie Oponeo.pl w roku 2020 39 proc. produktów to były modele klasy ekonomicznej. 32 proc. pochodziło z segmentu premium, a 29 proc. to była klasa średnia.

Kupowanie opon samochodowych, czyli co warto wiedzieć o europejskiej etykiecie?

Pomijając wszystkie z powyższych parametrów, ogromne znaczenie odgrywają możliwości ogumienia. A te są zapisywane na tzw. europejskiej etykiecie. Parlament Europejski zatwierdził wprowadzenie nowego systemu etykietowania opon, który wszedł w życie 1 maja 2021 roku. Nie zmienił on zasadniczo zakresu informacji - ułatwił ich odczytanie z graficznego punktu widzenia.

Etykiety zawierają cenne informacje, ale są tylko jednym z wielu źródeł wiedzy, które trzeba uwzględnić przed zakupem. Najprostszym sposobem wyboru opon wciąż pozostanie konsultacja ze specjalistą i analiza naszych indywidualnych potrzeb. Możemy również przejrzeć artykuły poradnikowe, sprawdzić wyniki testów opon i przeczytać opinie innych użytkowników. Wówczas uzyskamy pełniejszy obraz danej opony i dokonamy najlepszego wyboru. – mówi Ernest Pujszo, Dyrektor Handlowy Oponeo.

Źródło: Materiały prasowe Oponeo