Opony zimowe latem? Tak to się zdarza. Parkingi przed plażami są pełne takich aut. Zimówki nie lubią jednak wysokiej temperatury...

Jak przygotować samochód na wakacyjny wyjazd?

Co jest kluczowe przed wyjazdem na wakacje? Znalezienie miejsca, zarezerwowanie hotelu, przygotowanie pieniędzy i wreszcie spakowanie walizek. A co z samochodem? Skoro jeździł do tej pory, dojedzie też na miejsce wypoczynku. Tak bardzo często myślą polscy kierowcy. W związku z tym popełniają szereg błędów. I wyjazd niesprawnym pojazdem to dopiero pierwszy z nich. Bo poważniejszy dotyczy np. opon. Kierowcy powinni to zrozumieć raz na zawsze: opony zimowe latem nie nadają się do jazdy w mieście, a tym bardziej wyjazdu.

Opony zimowe latem? 9 metrów dłuższa droga hamowania

Wyniki testów TÜV SÜD nie pozostawiają żadnych złudzeń. Przy gwałtownym hamowaniu z prędkości 85 km/h różnica drogi zatrzymania to dwie długości samochodu klasy kompakt. Na suchym asfalcie droga hamowania skraca się o 9 metrów, na mokrym 8 metrów. Różnica jest na tyle potężna, że może zadecydować nie tylko o uniknięciu kolizji, ale także np. o potrąceniu lub też nie pieszego wchodzącego na pasy.

Opony zimowe latem Opony zimowe latem, czyli ubiór auta w drodze na plażę

Opony zimowe latem: czemu to złe połączenie?

Skąd takie rozbieżności? Zimówki są wykonane z mieszanki gumowej posiadającej większą ilość krzemionki. Dzięki temu są przystosowane do pracy w temperaturze poniżej 7 stopni Celsjusza. Gdy temperatury są zdecydowanie wyższe, ich zaleta staje się wadą. Upały przyspieszają tempo ścierania się bieżnika, a do tego pogarszają właściwości trakcyjne, w tym odporność na występowanie efektu aquaplaningu oraz windują np. wyniki spalania.

Opony zimowe latem: jak wyglądało badanie TÜV SÜD?

Miękka mieszanka gumy, z jakiej zrobione są zimowe opony, nie jest w stanie odpowiednio pracować, gdy asfalt rozgrzewa się do 50-60 stopni. Jak pokazał test, nawet przy jezdni rozgrzanej tylko do 40 stopni Celsjusza przewaga opon letnich jest bezdyskusyjna. I to z prędkości raptem 85 km/h. Test TÜV SÜD był przeprowadzany na opona letnich i zimowych klasy premium, na których jeździ niestety jedynie 1/3 kierowców. W segmentach niższych te różnicę będą jeszcze większe. - powiedział Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Źródło: Materiały prasowe PZPO