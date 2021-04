Wyząbkowane opony: naprawa jest możliwa? W pewnym sensie tak. Dyskusyjna jest jednak skuteczność tej metody. Co zatem powinien zrobić kierowca?

Ząbkowanie opon: skąd się bierze?

Ząbkowanie opon to w dużej mierze krzywe ścieranie bieżnika. Jego klocki z jednej strony ścierają się mocniej niż z drugiej. Skutek? Kierowca wyraźnie wyczuwa na powierzchni śladu opony tzw. zęby. Dokładny mechanizm powstawania uszkodzenia mieliśmy już okazję opisać. Można go znaleźć w linku zamieszczonym poniżej. Co zrobić z ząbkowaniem? Czy wyząbkowane opony można naprawić? To sprawdzimy w dalszej części tego materiału.

Wyząbkowane opony: naprawa jest możliwa!

Jak naprawić wyząbkowane opony? Metody są dwie. Po pierwsze kierowca ma do dyspozycji tzw. szorstkowanie opon. Na czym ono polega? Ogumienie trafia do specjalnej maszyny, w której bieżnik jest mechanicznie docierany. Dzięki temu jego klocki w krawędzi spływu i natarcia stają się równe. Wykonanie zabiegu szorstkowania opon nie jest drogie. W przypadku jednej sztuki ogumienia ceny zaczynają się od 40 zł. Warto jednak pamiętać o tym, że mechaniczne ścieranie bieżnika skraca żywotność opony - nie ma zatem sensu w przypadku modeli, które są eksploatowane od kilku lat. Po szorstkowaniu mogą bowiem wykazać graniczne zużycie.

Wyząbkowane opony: najpierw usuń przyczynę

Drugą z metod naprawczych jest wymiana opon na nowe. W tym punkcie kierowca powinien zdać sobie sprawę z jeszcze jednego faktu. Naprawa ząbkowania opon nie ma sensu bez poznania przyczyny powodującej efekt. Jeżeli krzywe ścieranie ogumienia wynika np. z nieprawidłowo ustawionej geometrii czy uszkodzonego zawieszenia, najpierw należy usunąć usterki. W przeciwnym razie ząbkowanie szybko powróci.

Czy na wyząbkowanych oponach można jeździć?

Nie ma przepisów, które zabraniałyby kierowcy jazdy z wyząbkowanymi oponami. Szczególnie że efekt nie ma np. większego wpływu na właściwości jezdne także w trudnych warunkach drogowych. Podczas jazdy z wyząbkowanymi oponami największa niedogodność dotyczy tak naprawdę hałasu. Jego natężenie rośnie wraz z prędkością. Podczas jazdy poza miastem "buczenie" może się stać naprawdę nieznośne.