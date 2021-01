Różna wysokość bieżnika na jednej osi. Czy to problem?

Jakie powinny być opony? Takie same!

Polskie przepisy zakładają, że opony zamontowane na jednej osi powinny być identyczne. Co to jednak oznacza w świetle prawa? Ustawodawca miał na myśli ten sam model, ten sam bieżnik, ten sam rozmiar oraz te same indeksy prędkości i nośności. Nie ma tu słowa o wysokości bieżnika. Specjaliści z rynku oponiarskiego zalecają jednak, aby wysokość bieżnika między oponami zamontowanymi na tej samej osi nie miała wychyleń większych niż 20 - 30 proc. W przeciwnym razie może to powodować problemy, które kierowca dość szybko zauważy w czasie jazdy samochodem.

Różna wysokość bieżnika na jednej osi to problem z jazdą prosto!

Różna wysokość bieżnika na jednej osi sprawia przede wszystkim, że samochód nie jest w stanie jechać prosto. Auto będzie ściągało w tą stronę, po której bieżnik jest wyraźnie niższy. Skutek? W razie pojawienia się problemu, diagnostykę należy prowadzić nie tylko pod kątem zawieszenia czy geometrii. Kluczowe okażą się także opony. Powinien pamiętać o tym każdy kierowca, który np. uszkodził oponę i uzupełnił komplet wcześniej już użytkowany jedną sztuką nowego ogumienia.