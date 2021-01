Czy można założyć różne opony na przód i tył? Odpowiadamy!

Podstawą są... parametry!

Polskie prawo nie zabrania stosowania różnych opon na przedniej i tylnej osi. Przepisy określają jedynie, że na każdej z osi musi zostać zamontowane identyczne ogumienie. Identyczne, czyli takie które występuje w tym samym modelu, a do tego ma taki sam wzór bieżnika, rozmiar oraz indeksy nośności i prędkości. Na tym jednak wymogi nie powinny się kończyć. Kierowca powinien bowiem zadbać o jeszcze jedną rzecz. Ważne aby opony zamontowane na jednej osi miały też podobny stopień zużycia bieżnika - różnica głębokości bieżnika nie powinna być większa niż 2 mm.

Czy można założyć różne opony na przód i tył?

Prawo to jedno. Co na to bezpieczeństwo jazdy? Czy można założyć różne opony na przód i tył? No i tu pojawia się pewien problem. A ten dotyczy przede wszystkim właściwości ogumienia. Bo jedna opona będzie lepiej spisywać się na mokrej, a druga na suchej nawierzchni. Jedna zaoferuje dobrą trakcję na śniegu, a trzecia lepiej poradzi sobie z usuwaniem błota pośniegowego. Różnice między poszczególnymi osiami będą najmocniej wyczuwalne wtedy, gdy pojawią się najtrudniejsze warunki drogowe - czyli zimą. Modelem idealnym jest zatem sytuacja, w której kierowca zdecyduje się na montaż identycznego ogumienia na obydwu osiach i wszystkich czterech kołach.