Jak odczytać rozmiar opon? Podpowiadamy.

Jak czytać rozmiar opon samochodowych?

Podczas zakupu nowego kompletu ogumienia kluczem do sukcesu jest rozmiar opon. Ten jest zapisany na ścianie bocznej i wyrażony ciągiem cyfr i liter. Tak, wystarczy że kierowca zapisze oznaczenie, a później w sklepie motoryzacyjnym kupi komplet o identycznej wielkości. Tylko tak właściwie jak odczytać rozmiar opon?

Dla przykładu najpopularniejszy rozmiar opon w Europie to 205/55 R16 - oznacza on szerokość bieżnika 205 mm, wysokość ściany bocznej 55 mm oraz średnicę otworu montażowego dostosowanego do felg 16 cali.





Co oznacza rozmiar opony samochodowej?

Rozmiar opony samochodowej określa nie tylko wielkość ogumienia. Wskazuje też na dwa dość kluczowe indeksy - nośności i prędkości. Pierwszy jest wyrażany za pomocą liczby - której zdekodowanie wskazuje maksymalne obciążenie jednego koła, a drugi za sprawą litery - jej zdekodowanie wskazuje maksymalną prędkość podróżną.

Dla przykłady indeksy 91T oznaczają: 91 - maksymalne obciążenie 615 kg, T - maksymalna prędkość 190 km/h.

Gdzie sprawdzić rozmiar opon?

Rozmiar opon jest naniesiony na ścianę boczną. Wystarczy zatem, że kierowca zejdzie do auta i przyjrzy się ogumieniu. Co jednak w przypadku, w którym prowadzący jest kolejnym właścicielem, ewentualnie na osiach zamontowane jest ogumienie różnej wielkości? Warto w takim przypadku upewnić się jaki jest fabrycznie zalecany rozmiar. Zatem jak sprawdzić rozmiar opon? W tym celu wystarczy zajrzeć do książki serwisowej pojazdu, ewentualnie skorzystać z jednego z producenckich konfiguratorów dostępnych w sieci.

Czy rozmiar opon ma wpływ na spalanie?

Oczywiście że rozmiar opon ma wpływ na spalanie. Co więcej, wpływa nie tylko na nie! Im szersza jest opona, tym większą powierzchnią auto styka się z asfaltem. A im większa powierzchnia styku, tym większe opory występują w czasie jazdy. Opory z kolei w naturalny sposób odbijają się na spalaniu - wraz z ich wzrostem rośnie zapotrzebowanie silnika na paliwo. To jednak nie koniec, bo rozmiar opon wpływa też np. na sposób pracy układu wspomagania kierownicy, zdolności tłumienia zawieszenia czy sposób działania systemów trakcyjnych.

Każdy 1 cm szerokości opony powoduje wzrost oporu o 1,5 proc. - tak wskazują specjaliści. Opory potęguje też np. sposób ukształtowania bieżnika. Stąd na europejską etykietę ogumienia wpisany jest wskaźnik o nazwie efektywność paliwowa.