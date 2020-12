Europejska etykieta: opony z nowymi oznaczeniami od 2021 roku

Etykieta na oponach - co się zmieni w maju 2021 roku?

W roku 2012 producenci ogumienia działający w krajach UE zostali zobowiązani do wyposażania opony w etykietę. Ta miała wskazywać na trzy cechy: drogę hamowania na mokrym, opory toczenia i głośność pracy. Już w maju roku 2021 lista wskaźników pojawiających się w ramach europejskiej etykiety zostanie rozszerzona - jednak głównie w odniesieniu do modeli zimowych. Skąd zmiana? Bo do tej pory ich przyczepność była badana w temperaturze +10 stopni Celsjusza - a to oznacza, że nie miała dużego przełożenia na realne warunki drogowe eksploatacji tego typu ogumienia.

Jak czytać etykietę opony? Czyli zimówki z nowym badaniem

Od maja roku 2021 opony zimowe będą musiały mieć przeprowadzany całkowicie inny test przyczepności. Producenci będą musieli sprawdzić zachowanie ogumienia w sytuacji, w której temperatura otoczenia rzeczywiście będzie typowo zimowa - a więc zejdzie poniżej 0. A na tym nie koniec, bo przyspieszenie przed próbą hamowania ma odbywać się np. z otwartą pełną przepustnicą w aucie.





Etykieta opony: kolejne zmiany?