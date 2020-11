Opony zimowe a deszcz. Sprawdzą się w tych warunkach?

Opony zimowe: dobre na deszcz?

Opony zimowe projektuje się przede wszystkim z myślą o śniegu i lodzie. Tak przynajmniej było kiedyś. Obecnie producenci rozumieją zmiany klimatu i fakt, że w Europie pokrywa śnieżna pojawia się coraz rzadziej. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że wyznacznik taki jak opony zimowe w deszczu, staje się jednym z ważniejszych parametrów. Szczególnie że późną jesienią czy zimą wilgoć na drogach to tak naprawdę standard.

Opony zimowe podczas deszczu?

Zdaniem wielu specjalistów opony zimowe w deszczu sprawdzają się gorzej od ogumienia letniego. I jest w tym pewnie sporo prawdy. W końcu mają bardziej zwartą konstrukcję bieżnika bez wielu szerokich kanałów odprowadzających. Z drugiej strony woda zalegająca na drogach nie jest rzadkim widokiem zimą - często towarzyszy chociażby błotu pośniegowemu lub jesiennym wieczorom. Zimówki muszą się zatem sprawdzać w takich warunkach. A to nie koniec, bo późna jesień czy zima oznacza niższą temperaturę. W ten sposób choć opona letnia może lepiej odprowadzać wodę podczas deszczu, stanie się zdecydowanie zbyt twarda, aby dobrze utrzymać trakcję. To już tylko krok od efektu aquaplaningu i groźnego w skutkach poślizgu.

Kiedy zakładać opony zimowe?

Pojawienie się pierwszego śniegu na drogach oznacza, że kierowca mocno przespał termin wymiany opon na zimowe. Kiedy zatem udać się do wulkanizatora? Specjaliści za granicę bezpieczeństwa uznają moment, w którym temperatura na zewnątrz utrzymuje się poniżej 7 stopni Celsjusza w dzień. W takim przypadku opony letnie stały się twarde prawie jak kamień, a zimówki nie są już na tyle miękkie, aby kierowca musiał obawiać się np. przyspieszonego ścierania bieżnika. Warunki optymalne do wymiany opon na zimowe na ogół pojawiają się w Polsce w końcówce października, ewentualnie na początku listopada.