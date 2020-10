Europejska etykieta: opony z pakietem koniecznych informacji?

Etykieta na opony - to obowiązek producentów!

Na pierwszy rzut oka opony można porównywać pod względem... stylistycznym. Kierowca, który nie ma wiedzy na temat produktów z rynku ogumienia, nie będzie w stanie wskazać różnic technologicznych. I to postanowiła zmienić Unia Europejska. Właśnie dlatego od 1 listopada 2012 roku każda nowa opona sprzedawana na rynku europejskim musi posiadać specjalną i zunifikowaną etykietę informacyjną - należy ją nanieść w widocznym miejscu w formie naklejki na bieżnik ogumienia. Kwestię tą reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1222/2009.

Etykieta na oponach - jakie parametry i jakie klasy?

Europejska etykieta powinna zawierać trzy informacje. Mowa o wydajności pod względem zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz poziomie generowanego hałasu. Pierwsze dwa parametry mają przypisaną klasę - te są określane za pomocą liter od A do G, przy czym A oznacza ocenę najlepszą.





Etykiety na oponach a spalanie. To kluczowy parametr!

W przypadku opon czasami mówi się o efektywności energetycznej, a czasami oporze toczenia. Tak czy tak obydwa czynniki mają wpływ na to ile siły musi dostarczyć jednostka napędowa na koła, aby osiągnąć w aucie pożądaną prędkość. A to oznacza, że pojęcie w bezpośredni sposób przekłada się na wyniki spalania. Oczywiście w modelu idealistycznym warto wybierać modele oferujące najwyższą klasę A w kwestii wydajności. Klasy B i C jednak również powinny być jak najbardziej akceptowalne.

Komplet opon z klasą A za wydajność paliwową gwarantuje aż o 7,5 proc. niższe zużycie paliwa niż komplet opon z klasą G. W przypadku samochodów ciężarowych różnica między klasą A a F to nawet 15 proc.